Supremo Tribunal para decidir se a mulher do Texas que diz que o e -mail não foi entregue porque ela é preta pode processar USPS

A Suprema Corte concordou na segunda -feira de ouvir argumentos em um caso contra o Serviço Postal dos EUA apresentado por uma mulher do Texas que afirma que sua transportadora se recusou a entregar o correio às suas propriedades de aluguel porque é negra.

Lebene Konan, um corretor de imóveis e agente de seguros licenciado, alegou que os correios que cobrem duas propriedades de aluguel que ela possui no subúrbio de Dallas mudaram a fechadura em sua caixa de correios e depois se recusou a entregar o correio à propriedade por dois a três meses.

Konan afirmou que isso aconteceu porque a transportadora e o postmaster não “gostaram da ideia de que uma pessoa negra” os possuía.

Uma lei de 1946 geralmente permite que as pessoas processem o governo federal por danos se os funcionários causarem ferimentos ou perda de propriedade através de sua negligência. Mas a lei inclui uma série de exceções, inclusive para qualquer reivindicação da “perda, aborto ou transmissão negligente de cartas ou matéria postal”. A questão para o Supremo Tribunal, então, é se a exceção se aplica à situação de Konan.

Um Tribunal Distrital Federal do Texas concedeu o pedido do governo para rejeitar o caso, devido à exceção. Mas o 5º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, com sede em Nova Orleans, reverteu essa decisão, permitindo que o processo prossiga. O governo Biden recorreu da decisão à Suprema Corte em setembro, e o governo Trump continuou a se defender do processo.

No ano fiscal que terminou em 2023, o Serviço Postal dos EUA entregou mais de 116 bilhões de correio a mais de 166 milhões de pontos de entrega em todo o país, observou o governo. Se os tribunais adotassem a posição de Konan, disse o governo, isso poderia abrir o USPS até uma enxurrada de ações judiciais.

“Sob a lógica da decisão do Quinto Circuito, qualquer pessoa cujo correio é perdido ou dispensado poderia trazer um processo federal – e potencialmente prosseguir com uma descoberta onerosa – desde que ela alega que um funcionário da USPS agiu intencionalmente”, disse o governo ao Tribunal Superior em seu recurso.

É provável que o Supremo Tribunal ouça argumentos no outono e entregue uma decisão no próximo ano.

Também na segunda -feira, o tribunal também se recusou a revisar uma decisão do tribunal de apelações que considerou a proibição de Minnesota de pessoas com menos de 21 anos que transmitiam armas de fogo violavam a Segunda Emenda.

A decisão significa que a proibição permanecerá bloqueada.

Um painel de três juízes do 8º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA disse em uma decisão unânime que a lei de 2003 administra a Segunda Emenda e a 14ª Emenda, sustentando que o Estado não poderia proibir legalmente indivíduos entre 18 e 20 anos de obtenção de uma licença de transporte público simplesmente porque ainda não têm 21 anos.

Minnesota recorreu dessa decisão em janeiro, argumentando que o tribunal de apelações não levou em consideração uma nova decisão da Suprema Corte do ano passado que suavizou os tribunais históricos de padrão deve considerar ao pesar se os regulamentos de armas são constitucionais.

Mais de 30 estados e o Distrito de Columbia têm regulamentos semelhantes. Outro tribunal de apelações, o 5º Circuito, decidiu no início deste ano que uma lei que proíbe a venda de armas de mão para jovens de 18 a 20 anos também é inconstitucional.

A questão de quão longe os governos podem ser regulamentados para aqueles menores de 21 anos foi apanhada em um debate mais amplo sobre a história criada por uma decisão de 2022 da Suprema Corte que facilitou a transferência dos americanos em público. Essa decisão exigia que os tribunais encontrassem regulamentos análogos de armas na história antes de governarem que eram consistentes com a Segunda Emenda.

No caso da lei de Minnesota, o 8º Circuito decidiu que não havia análogo histórico adequado à proibição do estado.

Mas uma decisão subsequente da Suprema Corte no ano passado parecia alterar a análise dos tribunais inferiores deve tomar ao ponderar a constitucionalidade das leis de armas.

Nesse caso, a Suprema Corte confirmou uma lei federal que impede as pessoas que são objeto de ordens de restrição de violência doméstica de possuir armas. A maioria dos juízes disse que os tribunais não precisam encontrar exatamente o mesmo regulamento no registro histórico, mas se a nova lei é “relevantemente semelhante” às ​​leis de que “nossa tradição é entendida para permitir”.