Supremo Tribunal para pesar se a Carolina do Sul puder reduzir o financiamento da Planned Parenthood

CNN

–



A Suprema Corte na quarta -feira debaterá se os pacientes podem procurar declara que cortam o financiamento do Medicaid para a Planned Parenthood, eliminando uma disputa sobre os cuidados de saúde preventivos que foram atraídos para a luta nacional de acesso ao aborto.

Uma decisão da Suprema Corte conservadora, esperada até o final de junho, poderia ter implicações profundas para a capacidade dos pacientes de acessar os cuidados em clínicas da Planned Parenthood em todo o país e podem esclarecer quando os americanos podem processar para cumprir os requisitos que o Congresso inclui nas leis de gastos.

Embora tecnicamente não seja sobre o aborto, o apelo atraiu enorme atenção de grupos envolvidos nessa questão. Em um sinal revelador dessa dinâmica, o Diretor do Departamento de Saúde e Serviços Humanos da Carolina do Sul será representado na Suprema Corte pela Alliance Defending Freedom, um grupo jurídico religioso que ajudou a orquestrar a derrubada de Roe v. Wade em 2022.

A emissão é uma ordem executiva do governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, assinou em 2018 que arrancou o financiamento do Medicaid para as duas clínicas da Planned Parenthood do estado. O governador republicano argumentou que esses pagamentos representavam um subsídio de contribuintes para o aborto.

A lei federal e estadual proíbe o Medicaid de pagar por abortos na maioria dos casos.

A Ordem de McMaster teve o efeito de também impedir os pacientes de receber outros serviços da Planned Parenthood. Uma paciente chamada Julie Edwards, que tem diabetes, e a Planned Parenthood South Atlantic processou o estado, observando que a lei federal dá aos pacientes do Medicaid o direito de acessar os cuidados em qualquer consultório médico qualificado disposto a vê -los.

“Não se trata de aborto”, disse Catherine Humphreville, advogada sênior da Federação Planejada da Federação da América. “É sobre a capacidade das pessoas de acessar serviços básicos, como controle de natalidade, como exames bem-pessoas, como exames de câncer. Muitos pacientes simplesmente não têm acesso a esses serviços”.

Se o tribunal enfrentar a Carolina do Sul, provavelmente encorajará outros governadores conservadores a cortar a Planned Parenthood de seus programas do Medicaid, impedindo que os beneficiários acessem esses serviços, disse Sonia Suter, professora de direito da Universidade de George Washington e diretora fundadora da iniciativa de direito de saúde da escola.

Isso, ela disse, teria um “enorme impacto no acesso aos cuidados”.

Uma ironia desse resultado, disse ela, é que poderia limitar o acesso a cuidados contraceptivos.

“O que realmente vai acabar acontecendo é um aumento de gestações não intencionais”, disse ela.

Grupos que se opõem ao aborto pesam com um bando de cuecas na Suprema Corte, argumentando que, como o dinheiro é fungível, os pagamentos do Medicaid à Planned Parenthood apoiam indiretamente o procedimento. Os legisladores da Carolina do Sul promulgaram a proibição da maioria dos abortos após seis semanas de gravidez.

“Ao entrar com esse processo, eles fizeram um caso de aborto”, disse Katie Daniel, diretora de assuntos jurídicos e consultor de políticas da Susan B. Anthony Pro-Life America.

A idéia de que impedir os pagamentos do Medicaid à paternidade planejada “impede que mulheres ou famílias recebam contracepção ou outros tipos de assistência médica depende da premissa de que a Planned Parenthood é o único jogo na cidade”, disse Daniel. “Isso absolutamente não é verdade.”

A disputa jurídica técnica para o tribunal lida com se os pacientes do Medicaid têm o direito de processar para aplicar os requisitos incluídos nas leis de gastos aprovadas pelo Congresso-neste caso, o requisito de “qualquer fornecedor qualificado”. A Suprema Corte há muito se move cautelosamente sobre essa questão em outros contextos, embora uma maioria de 7-2 tenha encontrado um direito em um caso relacionado há dois anos.

Esse apelo envolveu um paciente com o lar de idosos cuja esposa processou o que ela disse ser um atendimento inadequado. Em uma opinião escrita pelo juiz liberal Ketanji Brown Jackson, que se juntou a colegas conservadores e liberais, o Tribunal constatou que a Lei Federal de Reforma do Lar de Enfermagem deu ao demandante um direito de processar.

A justiça conservadora Amy Coney Barrett escreveu separadamente para dizer que, embora ela tenha concordado com o resultado nesse caso, o tribunal deveria “pisar com cuidado” antes de permitir que as partes processem aplicar requisitos em outras leis de gastos. O juiz John Roberts se juntou a Barrett nessa opinião.

Essa concordância poderia fazer Barrett e Roberts, ambos sempre importantes de assistir, particularmente chave durante os argumentos orais de quarta -feira.

Os críticos dizem que, sem dar aos beneficiários o direito de processar, seria praticamente impossível fazer cumprir os requisitos que o Congresso inclui nas leis de gastos. O governo federal poderia reduzir sua parte do financiamento do Medicaid para um estado para não conformidade, mas isso é impraticável, dada a ampla dependência do programa.

O governo do presidente Donald Trump disse à Suprema Corte em fevereiro que apóia a posição da Carolina do Sul, que é uma pausa do governo Biden. No caso de assistência domiciliar, o Departamento de Justiça de Biden disse à Suprema Corte em uma nota de rodapé que a provisão do Medicaid em questão agora permitiria aos americanos processar.

A Carolina do Sul perdeu repetidamente seu esforço para defender a ordem do governador no tribunal. Um painel unânime do 4º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, com sede em Richmond, ficou do lado da Planned Parenthood mais recentemente no ano passado. Mas o estado acredita que a decisão da Suprema Corte no Lar de idosos pode fortalecer sua mão.

Lendo o direito de processar a lei federal do Medicaid, disse a Carolina do Sul à Suprema Corte em argumentos escritos: “minaria o relacionamento entre os estados e o governo federal”.

“O Tribunal estabeleceu uma barra alta para reconhecer os direitos privados nos estatutos de gastos”, disse o estado, “e a provisão de qualquer provedor qualificada não a limpa”.