Supremo Tribunal permite que Trump faça cumprir os inimigos alienígenas.

A Suprema Corte na segunda -feira permitiu ao presidente Donald Trump fazer cumprir a Lei dos Inimigos Alienígenos por enquanto, entregando à Casa Branca uma vitória significativa que permitirá que os funcionários da imigração confiem em uma autoridade abrangente para deportar rapidamente os supostos membros de gangues.

A decisão não assinada no caso, um dos apelos de emergência mais assistidos, pendentes na Suprema Corte, permitem que Trump invoca a lei de 1798 para acelerar as remoções, enquanto o litígio sobre o uso da Lei ocorre nos tribunais inferiores. O Tribunal enfatizou que, daqui para frente, as pessoas que são deportadas devem receber notificação de que estão sujeitas à lei e uma oportunidade de ter sua remoção revisada pelo Tribunal Federal onde estão sendo detidos.

Os três juízes liberais do Tribunal discordaram da decisão, e a juíza Amy Coney Barrett, membro da ala conservadora do Tribunal, parcialmente discordada.

Trump elogiou a decisão em um post social da verdade, escrevendo em todas as capas de que foi “um ótimo dia para a justiça na América”.

“A Suprema Corte confirmou o Estado de Direito em nossa nação, permitindo que um presidente, quem quer que seja, ser capaz de garantir nossas fronteiras e proteger nossas famílias e nosso país em si”, escreveu ele.

Os funcionários do governo Trump, incluindo o procurador -geral Pam Bondi e a secretária de Segurança Interna Kristi Noem, rapidamente aplaudiram a decisão, com Bondi descrevendo como uma “vitória marcante para o Estado de Direito”.

“Um juiz ativista em Washington, DC, não tem jurisdição para assumir o controle da autoridade do presidente Trump para conduzir política externa e manter o povo americano seguro”, postou o procurador -geral nas mídias sociais.

“O presidente Trump foi provado certo mais uma vez!” Noem postou, acrescentando: “Deixe agora ou nós o prendemos, travaremos você e deportaremos você”.

Trump enquadrou seu apelo de emergência como uma luta pelo poder judicial e, especificamente, a ordem do juiz distrital dos EUA, James Boasberg, que bloqueou temporariamente o presidente de fazer cumprir a Lei dos Inimigos Alienígenos contra cinco venezuelanos que processaram e uma classe mais ampla de pessoas que podem ser afetadas – em outras palavras, qualquer outra pessoa. Ao conceder o pedido do presidente, a Suprema Corte lançou as ordens de Boasberg.

Criticamente, o Tribunal deixou claro em sua ordem não assinada de que as autoridades devem dar aos migrantes sujeitos à proclamação de Trump avisar adequadamente que eles estão sendo removidos de acordo com a autoridade de guerra, para que tenham “tempo razoável” para trazer queixas de habeas. Esses são ternos trazidos por pessoas que afirmam que estão sendo detidas pelo governo ilegalmente.

Uma preocupação importante entre os advogados que representam os migrantes foi que a corrida do governo de remover os migrantes sob a lei os deixa com pouco ou nenhum tempo para registrar essas reivindicações legais.

A juíza Sonia Sotomayor, a liberal mais sênior do tribunal, argumentou que a conduta do governo Trump no caso “representa uma ameaça extraordinária ao estado de direito”.

“Que a maioria deste Tribunal agora recompensa o governo por seu comportamento com um alívio eqüitativo discricionário é indefensável”, escreveu ela. “Nós, como nação e um tribunal, devemos ser melhores do que isso.” Barrett, embora ela não tenha escrito separadamente, juntou -se a uma parte importante da dissidência de Sotomayor questionando se as alegações de habeas devem ser a maneira exclusiva de as pessoas contestarem suas deportações sob o ato.

A ordem do Tribunal ocorre um dia antes de Boasberg ouvir argumentos sobre se deve bloquear indefinidamente o uso da autoridade de guerra por Trump para as deportações. O juiz está pesando separadamente se a “causa provável” existe para manter os funcionários do governo Trump em desprezo por violar suas ordens quando permitiu que os vôos de deportação continuassem no mês passado. Trump e outros funcionários do governo atacaram repetidamente Boasberg como excedendo sua autoridade, conquistando o presidente uma repreensão rara do juiz John Roberts.

Em sua dissidência abrasadora, Sotomayor disse que a questão da conformidade antes de Boasberg “deve ser motivo suficiente para duvidar que o governo apareça perante este Tribunal com mãos limpas”.

“Isso é ainda mais verdadeiro, porque o governo persistentemente atingiu os esforços do tribunal distrital para descobrir se o governo de fato desrespeitou sua ordem expressa”, escreveu ela, acrescentando mais tarde que a “conduta do governo nesse litígio representa uma ameaça extraordinária ao Estado de Direito”.

Em uma dissidência separada, o juiz Ketanji Brown Jackson criticou a maioria por governar o caso usando o registro de emergência, sem argumentos orais ou um briefing mais considerado. Jackson referenciou o caso Korematsu de 1944, no qual a Suprema Corte permitiu infame a internação de centenas de milhares de nipo -americanos durante a Segunda Guerra Mundial.

“Lamento que o Tribunal parece ter embarcado em uma nova era de variabilidade processual e que o fez de uma maneira tão casual, desigual e, na minha opinião, inapropriada”, escreveu Jackson.

“Pelo menos quando o tribunal saiu da base no passado, deixou um recorde para que a posteridade pudesse ver como deu errado”, escreveu ela.

A questão foi a invocação de Trump em 15 de março da Lei de Inimigos Alienígenas de 1798, que dá a um presidente amplo poder de atingir e remover imigrantes sem documentos em tempos de guerra ou quando um inimigo tenta uma “invasão ou incursão predatória”. Trump argumentou que o fluxo de supostos membros de gangues da Venezuela constitui uma invasão.

Logo depois que Trump invocou a lei, as autoridades carregaram três aviões com mais de 200 cidadãos venezuelanos e os levaram para El Salvador, onde estão sendo alojados em uma mega prisão de segurança máxima. Desde então, o governo disse que algumas dessas pessoas foram deportadas sob autoridades que não sejam a Lei do Século XVIII.

O governo Trump disse que os homens eram afiliados à gangue venezuelana Tren de Aragua.

Mas houve perguntas crescentes sobre como essas determinações foram feitas. O Tribunal estava considerando o recurso em meio a revelações que o governo deportou erroneamente um pai de Maryland para El Salvador “por causa de um erro administrativo”. A deportação de Kilmar Armando Abrego Garcia ocorreu sob uma autoridade legal diferente – não a Lei dos Inimigos Alienígenos -, mas destacou os riscos potenciais envolvidos com as rápidas deportações.

Na segunda -feira, o Supremo Tribunal em espera em espera uma ordem do tribunal inferior exigindo que o governo devolva Abrego Garcia aos EUA até meia -noite.

A ordem de Boasberg, interrompendo as remoções adicionais, não impediu o governo de deportar supostos membros de gangues sob outras leis, nem impediu o governo de apreender os imigrantes sob a Lei. Trump, no entanto, apelou rapidamente.

O Tribunal de Apelações do Circuito da DC decidiu por 2 a 1 em 26 de março que as ordens de Boasberg poderiam permanecer enquanto o desafio legal se desenrola. A maioria incluiu um juiz nomeado pelo presidente George HW Bush e outro pelo presidente Barack Obama.

A juíza do Circuito dos EUA, Karen Henderson, escreveu que o termo “invasão” era amplamente compreendido entre os fundadores do país como envolvendo uma invasão militar.

“A frase ecoa por toda a Constituição ratificada pelo povo apenas nove anos antes. E em todos os casos, é usada em um sentido militar”, escreveu ela.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.