Suspeito de sequestrar bebê de 15 dias é preso em Pernambuco; veículo do crime também foi apreendido

A polícia prendeu nesta sexta-feira (11), em território pernambucano, um dos envolvidos no sequestro de uma recém-nascida de apenas 15 dias de vida, ocorrido no município de Novo Lino, em Alagoas. A prisão foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de Alagoas (SSP/AL) e representa um avanço importante nas investigações.

O suspeito foi localizado no município de Vitória de Santo Antão (PE), onde permanece detido na delegacia local para os procedimentos legais. Com ele, os agentes também encontraram o carro utilizado na ação criminosa — um Chevrolet Classic de cor escura — que já foi reconhecido pela mãe da criança como o mesmo usado no sequestro.

A operação que levou à prisão foi resultado de uma força-tarefa entre as polícias de Alagoas e Pernambuco, com atuação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e apoio da inteligência da SSP. Desde o início do caso, as buscas vêm sendo realizadas de forma coordenada entre os dois estados.

Com a prisão, o caso passou a ser investigado oficialmente pela Seção Antissequestro da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), que agora lidera as diligências e intensifica os esforços para localizar a criança e capturar os demais suspeitos.

O crime aconteceu por volta das 6h desta sexta-feira. De acordo com relatos da mãe, ela aguardava o transporte coletivo com a filha nos braços, quando foi surpreendida pelos criminosos armados. O trio chegou em um veículo e, sob ameaça, tomou a criança à força.

“Eu estava esperando o ônibus quando o carro se aproximou devagar. Abaixaram o vidro e apontaram a arma. Eu pensei em correr, mas um deles disse que atiraria se eu me mexesse. Depois os dois homens desceram e tomaram minha filha. Eu fiquei sem reação, não queria entregar, mas fiquei com medo de morrer”, relatou a mãe em depoimento à polícia.

A prisão do primeiro suspeito traz esperança à família e à população que acompanha o caso com apreensão. As buscas pela bebê e pelos outros envolvidos continuam. Informações que possam ajudar no caso podem ser repassadas anonimamente ao Disque-Denúncia pelo número 181.