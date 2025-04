Suspensões médicas do UFC 314: Michael Chandler recebe 60 dias de folga, Diego Lopes entregue a suspensão indefinida

Diego Lopes e Michael Chandler estão entre os lutadores entregaram uma suspensão médica decorrente do cartão de luta do UFC 314 em Miami no fim de semana passado.

Na quinta -feira, o MMA Fighting obteve as suspensões médicas da Comissão Atlética da Flórida, com 17 combatentes no total recebendo demissões obrigatórias, incluindo algumas com suspensões indefinidas, o que geralmente significa que esses atletas precisam obter autorização de um médico antes de competir novamente.

No topo dessa lista está o lutador principal do UFC 314 Diego Lopes, que recebeu uma suspensão indefinida após sua guerra de cinco rounds com Alexander Volknavski.

Devido às leis de divulgação médica no estado da Flórida, os detalhes em torno da suspensão de Lopes não são tornados públicos, mas normalmente uma suspensão indefinida significa que há informações suficientes sobre uma possível lesão que a Comissão exige que um médico limpe o lutador para competir novamente.

Volkanovski recebeu uma demissão de 45 dias, o que é obrigatório, embora seja altamente improvável que ele esteja competindo novamente tão cedo.

No evento co-de-Mane, Michael Chandler recebeu uma suspensão de 60 dias depois que ele sofreu muitos danos em sua luta contra Paddy Pimblett antes de cair na parada da terceira rodada. Chandler sofreu um corte desagradável na bochecha de um joelho voador jogado por Pimblett durante a luta e agora ele se senta pelos próximos 60 dias no mínimo para se recuperar.

Havia mais quatro combatentes que receberam suspensões indefinidas no cartão, incluindo Virna Jandiroba, Chase Hooper, Marco Tulio e Tresean Gore.

Aqui estão as suspensões médicas completas do UFC 314:

Alexander Volkanovski: 45 dias

Diego Lopes: indefinido

Michael Chandler: 60 dias

Yair Rodriguez: 30 dias

Bryce Mitchell: 30 dias

Nikita Krylov: 60 dias

Sean Woodson: 30 dias

Virna Jandiroba: Indefinite

Yan Xiaonan: 30 dias

Chase Hooper: indefinido

Jim Miller: 30 dias

Julian Erosa: 21 dias

Darren Elkins: 45 dias

Sedriques dumas: 30 dias

Sumwaerjiji: 21 dias

Marco Tulio: indefinido

Tresean Gore: indefinido