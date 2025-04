SUV SUV esmaga o carro da Flórida em alta velocidade, é um vídeo de camada de painel

Reproduza o conteúdo do vídeo



Gabinete do xerife da Volusia

Dois policiais da Flórida chegaram terrivelmente perto da morte até a morte ao descer a estrada bateu direto em uma unidade de patrulha e um carro com deficiência parou na estrada da estrada – e a coisa toda foi caugente é o vídeo do painel.

O SUV do xerife desocupado estava estacionado no ombro direito em frente a outra unidade policial marcada e um veículo com deficiência, ocupado por passageiros-e apesar das luzes de emergência piscando, uma fêmea de 35 anos de idade direto para o veículo policial na parte traseira com força total no condado de Volusia.

O impacto também fez com que o veículo com deficiência tenha causado ao veículo com deficiência, enviando o Hyundai Tucson da mulher girando em três faixas de tráfego antes de entrar em um guarda nas outras comunicações. A coisa toda ácida no domingo, por volta das 3 da manhã.

Durante a investigação, o motorista alegou que outro veículo a saiu da estrada – mas o vice -xerife do condado de Volusia e o patroper da Florida Highway, que estava presente, confirmaram confirmar que ela estava no único carro do carro.

O motorista foi levado para o Halifax Medical Center em Daytona com lesões por não-vida-vida-traficantes. O passageiro do veículo com deficiência não precisava ser transportado e, felizmente, o vice e o soldado do VSO não se machucou.