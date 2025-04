Sydney Sweeeney e Emily Ratajkowski vestidos combinando para modelagem

Sydney Sweeney dando Emily Ratajkowski Put é o desvio do show na cidade de Nova York … de mãos dadas e posando juntas para Kérastas, Uma marca popular de cuidados com os cabelos.

As duas estrelas pareciam glamourosas em vestidos brancos combinando, brancos no distrito de meatpacking na sexta -feira … Sydney em vestido branco muito curto – e, Emily combinou com a Herched dela em um conjunto um pouco mais longo e ainda mais apertado.