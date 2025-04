Szczesny, despreocupado para seu futuro no Barça: “Eu me concentro nas partidas de agora”

Feliz por sua experiência no clube, Szczesny se recusou a falar sobre seu futuro além do final da temporada e proclamou seu bom relacionamento com Ter Stegen.

Dortmund -wojciech Szczesny chegou a Barcelona por necessidade e essa necessidade fez de Hansi Flick virtude, transformando um atleta aposentado no detentor de uma equipe que aspira a ganhar tudo e em que se destacou como um membro -chave. Tanto que o clube limpou sua renovação para mais do que ele prefere desviar esse foco. “Eu me concentro nas partidas de agora. Não acho mais”, disse ele em Dortmund.

Foi na partida anterior dos campeões contra o Borussia quando o goleiro polonês falou pela primeira vez em uma conferência de imprensa e se ele deu a sensação de ser um cara despreocupado e fechado quando ninguém falou com ele, na sala de imprensa do Westfalensstadion, ele provou isso bem.

“Custaria -me a verdade, explicar que sou engraçado, simplesmente tente ser eu mesmo e ser natural”, ele resolveu, admitindo que Lewandowski “me ajudou muito nas primeiras semanas para integrar e Iñaki Peña fez.

Lewandowski e Szczesny, em um treinamento de Barcelona. EPA

“Sighar me deixou estranho, a verdade … naquela época eu estava jogando golfe com meu filho e, embora eu já tivesse recebido algum sinal de que não há muitos jogadores que chamam de estar na minha situação”, disse Szczesny, convencido de que esses meses “aconteceram muito rápido … e muito bem”.

“Ganhar é o que eu mais gosto e estou me aproximando de ganhar a Liga dos Campeões … o que é um sonho para mim”, ele reconheceu, se afastando em seu discurso de qualquer sintoma de controvérsia por causa do fato de perder a propriedade em favor de um tegen recuperado.

“Entendemos bem a situação e não há tensão entre nós. Qualquer coisa que aconteça entenderá e respeitará, porque nós dois queremos o melhor para a equipe”

“Marc tem um nível muito alto e não faz sentido fazer comparações entre nós. Quando ele tem cem, haverá muitos goleiros em seu nível”, ele o elogiou, deixando de fora qualquer discurso futuro sobre o nível pessoal.

“Eu não penso na minha renovação; tenho um contrato até o final da temporada e me concentro nos jogos; não desperdiçarei energia ou tempo em questões do meu contrato”, ele repetiu, revelando que seu veterano o ajuda a manter essa paz de espírito.

“Com a idade, você acaba gerenciando bem a pressão. Com minha atitude, tento ajudar meus colegas e é importante em um jogo tão importante, para mim e para o time”, disse ele, agradecendo o apoio dos fãs, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que isso acontece “porque você tem um bom desempenho. Agradeço os fãs e muito felizes com seu apoio”.