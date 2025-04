‘Tato’ Noriega nega disputa pessoal entre demichelis e canais

O presidente de Rayados disse que a instituição é a primeira, acima dos jogadores, treinadores e diretivos.

México.- O Presidente do MonterreyAssim, José Antonio ‘Tato’ Noriegaele afirma que Martín Demichelis y Canales de Sergio Eles não tinham “disputa pessoal” há alguns dias, quando foi anunciado que havia um conflito entre técnico e jogador de futebol.

“It seems appropriate to clarify: there was no personal dispute; what there was a dialogue between the coaching staff and the players because there suddenly it was misrepresented and it is believed that there was a dialogue from person to person, and that was not so,” he said ‘Tato’ Noriega.

O presidente de Rayados explicou o que aconteceu entre Sergio Canales e Martín Demichelis. Imag7

Ele também garantiu ‘Tato’ Noriega aquele “o infeliz incidente que vive Sergio (canais)que, ao subir depois dessa conversa entre a equipe de treinamento e os jogadores, ele tinha um acidente que não tinha nada a ver com a conversa em grupo. “

“Ele quer passar por uma porta e ele estava carregando algumas coisas; eu digo isso porque é o que Sergio expressou para nós e assim foi. Ele tenta abrir essa porta e está errado e o atinge para uma casca onde ele queria e quebra o copo.

No entanto, ele enfatizou que “esperamos que tudo isso nos ajude a crescer como um grupo. Estamos todos juntos no mesmo navio; essa é uma frase muito comum que eu realmente uso um destino comum. E a partir de agora crescerá tudo, porque, além disso, parece -me que as coisas que não deveriam falar têm começado a falar. Sergio (canais)um jogador muito valioso e muito profissional que precisamos. Vamos esperar que volte muito em breve; Continue com a questão das feridas, infelizmente. ”

Ele enfatizou que é muito importante Fechando 2025. Ele acrescentou que a instituição é a primeira, acima dos jogadores, treinador e diretiva, e puxa mesmo, dando alegria aos fãs.

Sobre a continuidade de Martín Demichelis Ele disse que “é o que gostaríamos”, já que quando um técnico é contratado, é para realizar um projeto e sempre pretende que ele tenha um final feliz “, pelo menos positivo porque a felicidade é apenas no campeonato e não é o mais comum: Signing, mas, se forem para o que se esforçam.

Monterrey Ele ocupa o oitavo lugar na tabela geral com 22 pontos e sua próxima partida será o Classic Regiomontano contra o Tigres, que adiciona mais quatro unidades.