Tech n9ne abre sobre relacionamento sexual com seu professor da 7ª série

A revelação chocante veio é O papel da geléia Esposa Bunnie Xo O podcast “Blonde” de segunda -feira, com o Strange Music Boss também destacando o duplo padrão da sociedade sobre o assunto.

Tech lembra que o professor era jovem e naturalmente bonito, e uma vez que ele mostrou a ela uma foto de seu pai em um uniforme da polícia, ela começou a flertar com ele diariamente.

Ele diz que o sexo nunca teve sexo é o terreno da escola, mas carregado é um relacionamento sexual na casa do professor depois da escola … sob o disfarce de aulas.

As coisas chegam muito perto para o conforto na aula um dia e um aluno as denunciou ao escritório do diretor.