Técnicos de enfermagem de Penedo são orientados sobre registro de vacinas no sistema do Ministério da Saúde

A assessoria técnica de Doenças Imunopreviníveis e Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau) esteve em Penedo nesta quarta-feira, 23, para realizar um treinamento com técnicos de enfermagem das salas de vacina dos postos de saúde.

A capacitação realizada com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atualizou a forma de registrar, no sistema do Ministério da Saúde, as doses aplicadas na população, além de aprimorar o conhecimento dos técnicos de enfermagem acerca do registro, para que seja feito em tempo oportuno e da forma correta.

O treinamento proporcionado pela Sesau também vai permitir que o cidadão tenha o seu registro de vacinação atualizado no sistema do Ministério da Saúde e também contribui para que se tenha indicadores mais fidedignos.

Assessoria SMS