Tem histórias de horror do Fyre Fest? Diga à sua história e pegue uma cabine, diz Hard Founder

Gary Richards – O lendário promotor por trás da margarida elétrica Carnaval e Hard- está dizendo ao TMZ que ele realmente sabe como fazer um festival de destino … ao contrário, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, Billy McFarlandPara.

Quente logo após Billy cúpulas Festival Fyre 2.0, Gary diz ao TMZ que está dando 10 cabines para suas próximas Amizade 2026 Cruise Para as pessoas com as histórias mais selvagens do Fyre Fest – passado ou presente.



Gary Richards

Gary nos diz assistindo o festival da Fyre Docs denunciou-o de acordo com ele … nos dizendo que o produtor do festival, todos os seus fãs têm sua palavra–e seu histórico de pista é tão arranhando todas as escolhas à custa do caos é inaceitável.

Além disso, Seoing tão hype em torno do total de fracassos – quando os promotores das estações fazem esses eventos sem problemas – realmente moem suas engrenagens.

É por isso que quer virar o roteiro e mostrar ao mundo o que ele está fazendo todos os anos … recebendo -os em seu navio e dando a eles um gostinho do negócio real. Os fãs podem enviar um e -mail [email protected] Com as histórias deles.

Eles escolherão 10 pessoas com base no drama e nas histórias do Fyre Fest mais selvagens – mas, mais importante, eles chegarão a isso como é feito certo.