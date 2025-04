Ter Stegen revela momentos de tensão com Messi em Barcelona

Durante uma entrevista na Alemanha, Ter Stegen reconheceu que seu vínculo com Leo Messi nunca foi ideal e que houve momentos muito tensos entre eles

Barcelona – Marc-André ter Stegen Tente encurtar os prazos para reaparecer no objetivo de Barcelonaentrando na última fase de sua recuperação e, enquanto ele começa a se ver se exercitando com seus colegas de equipe também retorna ao primeiro plano, desta vez por causa de sua palestra em um podcast do jornal Bild em que ele descobriu, sem arredores, seu Link difícil com Lionel Messi.

“Se você quer estar errado, pode fazê -lo … é provavelmente o único jogador que pode jogar uma bola na sua cara. Ele tem essa habilidade porque outros disparariam de outra maneira, mas ele poderia ceder no alvo”, revelou Ter Stegen, revelando que, de fato, isso aconteceu “várias vezes”.

Marc-André Ter Stegen e Lionel Messi abraçam em uma partida com Barcelona AP

“Tivemos momentos em que as coisas não funcionaram entre nós porque ele estava chateado comigo e eu estava chateado com ele”, confirmou o goleiro, descartando, sim, seu relacionamento com Messi era tão ruim quanto não conseguir trabalhar juntos.

“Nunca argumentamos dizer que não nos damos bem, mas tivemos nossos momentos”, disse ele, recontando que eles compartilharam figurinos “muito tempo e é o estilo dele ou não, foi interessante vê -lo”.

“Leo não é falador; ele trabalha muito com sua presença e precisa dizer relativamente pouco … e quando ele fala, quando ele diz algo, todos escuta”, disse ele, elogiando esse procedimento “porque é isso que você realmente quer alcançar como capitão: eles ouvem você e seguem você”.

“Ele obtém motivação de muitas coisas que não temos e, em parte, é por isso que tivemos momentos em que as coisas não funcionaram”, ele repetiu na conversa, não escondendo sua admiração no futebol pelo argentino porque “é muito especial vê -lo tocar. Ele vê coisas que ninguém pode ver”.

Ter Stegen already showed his bad relationship with Luis Suarez, during the game in which the Uruguayan striker visited the Camp Nou as a player of Atlético de Madrid and had a serious encounter, not intervening at that time or Messi or Jordi Alba, colleagues of the German goalkeeper and intimate friends of Suarez, evidencing the little empathy between them in the Barça costume.