Terrence Howard planeja exposições de pesos pesados ​​de Hollywood em novo podcast

Terrence Howard Diz seu novo podcast venceu os socos … porque ele planeja enfrentar grandes empresas de mídia de Hollywood-algo que ele descreve como um “pesadelo do estúdio e o sonho molhado de todos os atores”.

O ator veterano diz à TMZ … ele recentemente começou a gravar um novo podcast que puxa a cortina na indústria do entretenimento e pretende lançá -lo ao público em um futuro próximo.

Howard falará sobre as figuras poderosas nos bastidores em H’wood. Especificamente, ele nos diz que vai abordar sua batalha legal em andamento com a CAA, alegando que a agência de talentos teria pedido que ele aceitasse um salário mais baixo em que trabalhou em “Empire”. Ele também diz que tem muito a dizer sobre os figurões da Disney e da Fox.

Ele também fará sobre seu tempo no set de “Empire” … junto com o que ele chama de “traições de negócios” e “transações obscuras”, ele é endurud durante sua longa carreira em Tinlaslyown. Por tudo isso, Howard espera mostrar a seus listers como a indústria realmente Operações.

Terrence promessa que ele será tão cands quanto durante sua aparição recente no “podcast PBD” – onde ele ele Fez algumas observações de cair o queixo sobre Diddy – Mas ele não planeja arrastar celebridades … Em vez disso, ele está focado é “falar verdade ao poder”.

TH diz que acha que todos no showbiz estão aterrorizados com os poderes que estão em Hollywood – executivos de estúdio, agentes poderosos e similares … mas Howard diz que não se sente com medo porque temem porque temem que ele não tenha nada a perder.