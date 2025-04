Testes de luta orçamentária Os limites da lealdade Trump no Congresso

CNN

O deputado do Partido Republicano Ryan Zinke é um lealista de Donald Trump.

No entanto, mesmo o ex-secretário do Gabinete de Trump não está disposto a acompanhar os planos dos líderes do partido de muscular a agenda que impulsiona o déficit do presidente através do Congresso, com quase nenhuma tentativa de pagar por isso.

Zinke estava entre os múltiplos republicanos levantando dúvidas em particular sobre o plano de orçamento do Senado em uma reunião tensa do Partido Republicano na manhã de terça -feira, expressando preocupações sobre a aprovação de cortes de impostos caros com apenas US $ 4 bilhões em reduções de gastos – enquanto aumentam o limite de empréstimos do país em outros US $ 5 trilhões.

“A matemática não aumenta”, disse Zinke frustrado a outros republicanos, segundo duas pessoas na sala.

Zinke não está sozinho, com pelo menos uma dúzia de republicanos da Câmara dizendo que estavam dispostos a rejeitar os planos orçamentários do Senado, apesar do grande empurrão do próprio Trump, que está ansioso para mostrar progresso tangível em sua agenda nos mercados financeiros agredidos à medida que suas grandes tarifas recíprocas entram em vigor.

Sua colisão é o último lembrete de que alguns republicanos no Capitólio que se consideram “verdadeiros crentes” sobre o conservadorismo fiscal ainda estão se adaptando a seguir um presidente que nunca fez lutar contra o déficit de uma prioridade.

Os líderes do Partido Republicano acreditam que acabarão conquistando céticos suficientes para adotar o orçamento do Senado e dará esse primeiro passo na agenda da Casa Branca – puxando a luta maior até este verão. Mas o destino do plano permanece incerto na quarta -feira, mesmo quando Johnson planeja forçar a votação no chão no final do dia.

Mais de meia dúzia dessas casas Fiscais Hawks disseram à CNN que eles não estão dispostos a abandonar uma missão política central que levou muitos deles ao Congresso em primeiro lugar: dominar a dívida nacional antes de tanque a economia dos EUA.

Esta gangue de Hardline Fiscal Hawks será talvez o bloco mais importante de votos para os líderes de Trump e Partido Republicano este ano. Um assessor do Partido Republicano disse que muitos dos membros se vêem em uma “missão divina” – e, portanto, não têm medo de reverter seus próprios líderes e presidente sobre o assunto.

Em uma entrevista na terça -feira à tarde, Zinke disse que, é claro, quer que Trump seja bem -sucedido, mas também disse que ele e outros não estão dispostos a atirar o plano caro sem um esforço sério para controlar os gastos federais.

“Nós chutamos a lata o suficiente”, disse Zinke à CNN.

Desde sua reeleição em novembro, Trump conversou com sucesso os republicanos da Câmara Ultraconservadora a apoiar vários votos difíceis sobre os gastos. Muitos republicanos votaram em seu primeiro aumento de aumento de limite da dívida ou em Stoptap Gasends, a pedido de Trump. Mas muitos deles enfatizaram que o voto do orçamento é diferente.

“Quero ver algo que é executável”, disse o deputado do Partido Republicano Lloyd Smucker, vice -presidente do Comitê de Orçamento da Câmara, em entrevista na terça -feira.

Smucker-que se opõe ao atual orçamento do Senado-é uma prova de que os falcões fiscais mais vocais da Câmara não estão limitados aos habituais Roble Rousers na Casa Freedom Caucus. E alguns deles já conquistaram grandes aumentos de gastos durante o primeiro mandato de Trump, quando o Congresso aprovou grandes aumentos nos gastos com defesa, bem como nos cortes de impostos de 2017.

Como vice -presidente do painel de orçamento da casa, Smucker quase nunca ameaçou se opor a uma prioridade da parte. Mas ele disse que conversou com “quem vai ouvir”, incluindo Johnson, sobre por que ele não aceitará uma proposta que não promete cortes reais.

“Quero ser um membro produtivo da equipe. Adoro o que o presidente está fazendo. Quero apoiá -lo. Acho que ele pode ter o legado de mudar nosso estado fiscal. E acho que este é o momento certo para começar a fazer isso”, disse Smucker à CNN sobre por que ele atualmente se opõe ao orçamento do Senado, apesar da pressão.

E mesmo quando alguns líderes do Partido Republicano enfatizam que precisam tranquilizar os mercados dos planos de Trump, Smucker disse que é mais importante mostrar que o Congresso não simplesmente acumulará mais gastos: “Eu ficaria preocupado em enviar um sinal aos mercados que nenhum dos partidos se importa com a dívida.

Até agora, os líderes do Partido Republicano e Trump estão concentrando sua campanha de pressão nos membros do Hardline House Freedom Caucus, que inventaram parte da resistência mais feroz aos planos do Senado.

Trump recebeu um grupo desses conservadores na Casa Branca na tarde de terça -feira, onde se sentaram, ao lado do presidente Mike Johnson, para falar sobre como avançar. Isso ocorreu depois de uma reunião de segunda -feira à noite em que Johnson se sentou pessoalmente à mesa para falar sobre o plano.

Mas os hardliners da Câmara aumentaram grandes alarmes nas mudanças feitas pelo Partido Republicano do Senado, apontando para a maneira como os senadores dilatavam disposições que buscavam cortes de gastos mais profundos. Johnson só pode se dar ao luxo de perder três votos do Partido Republicano e muito mais está alertando que planejam se opor ao plano – incluindo o deputado Chip Roy, apesar de participar da reunião da Casa Branca com Trump.

“Temos que pegar o que está à nossa frente, e temos que fazer as contas e decidir se isso produzirá ou não déficits maiores ou menores”, disse Roy à CNN depois de retornar da Casa Branca. “Tudo o que vejo são promessas. Não acredito em promessas em Washington. … O Senado enviou um projeto de lei que não se reumela.”

Um de seus colegas conservadores da Liberdade Caucus, deputado Eli Crane, era ainda mais franco, dizendo a Manu Raju, da CNN, que ele está “inclinado” no plano do Senado, chamando -o de “patético” e “uma piada”.

O republicano do Arizona disse que apenas “cortes graves” poderiam levá -lo a um sim, e perguntou se as garantias de Trump poderiam levá -lo a apoiá -lo, ele respondeu: “Infelizmente, você sabe, o presidente Trump não controla o Senado”.

Tanto Roy quanto Crane apoiaram o plano de orçamento anterior do Partido Republicano, que pedia pelo menos US $ 1,5 trilhão em cortes de gastos – apesar de suas próprias hesitações em apoiar uma política para aumentar o limite de dívida.

Um dos autores desse plano de cortes de gastos é o deputado do Partido Republicano Ralph Norman, da Carolina do Sul, que inicialmente pressionou por até US $ 8 trilhões em cortes como parte do pacote legislativo de Trump.

Agora, como ele pediu para engolir apenas US $ 4 bilhões em cortes, Norman disse que está disposto a ir embora com nada, em vez de arriscar uma conta de déficit.

“Eu irei para casa. Se vamos jogar os jogos como estamos jogando, então qual é o uso? Eu não vou jogar. Vou para casa”, disse Norman à CNN.

Essa mesma linha vermelha se aplica às demandas de política pessoal de Trump, como ainda mais aumentos de impostos além do que estava em sua conta de 2017.

“Se você cortar impostos para o Seguro Social, dicas – que o presidente deseja – tem um preço”, disse Norman. “Esse material é muito sério.”

Manu Raju e Alison Main, da CNN, contribuíram para este relatório.