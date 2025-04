‘The Art of the Deal’ encontra a realidade global

CNN

“The Art of the Deal” abre com uma exaustiva relato de mosca na parede de uma semana na vida de Donald Trump, o tubarão imobiliário. Ele nunca está ainda, sempre ao telefone e eliminando o negócio depois de grandes empresas.

O Presidente esperava que os primeiros 100 dias de seu segundo mandato funcionem uma torrente semelhante de negociação, conforme descrito no texto seminal do Trumpismo.

Mas Trump suavizou seu tom em sua guerra comercial com a China; Ele piscou sobre tarifas recíprocas em dezenas de outras nações; E ele está rapidamente perdendo a paciência com a Guerra da Ucrânia, que ele havia previsto que terminaria em 24 horas. Os acordos estão se mostrando mais ilusórios quando as apostas não são arranha -céus e cassinos, mas economias inteiras, a credibilidade de poderosos líderes estrangeiros e soberania nacional.

A crença de Trump de que toda questão política é uma proposta de perda de vitória dominou seu retorno à Casa Branca-e levou a alguns sucessos nominais.

Ele trabalhou, por exemplo, como usar sua considerável autoridade executiva como alavancagem contra um adversário. Ao ameaçar cortar as folgas de segurança, ele ganhou concessões de alguns dos principais escritórios de advocacia. Ao brandir bilhões de dólares em financiamento do governo, ele flexionou o poder sobre várias universidades de topo. Tudo isso é eticamente e constitucionalmente questionável. Mas é tudo sobre disputar “vitórias”.

Os colegas de negócios de Trump entendem o jogo. O presidente ofereceu uma exclusão de 145% de tarifas chinesas a iPhones após uma chamada no estilo “Art of the Deal” com o CEO da Apple, Tim Cook.

Mas o presidente também está descobrindo que a geopolítica e as negociações comerciais globais têm pouco em comum na venda de um condomínio.

China e Ucrânia resistem à pressão de Trump



Até agora, o fluxo interminável de acordos comerciais impressionantes previstos pela equipe do presidente depois que ele fez muitas tarifas por 90 dias não se materializou.

A China se recusou por ser intimidada.

E, apesar da fúria crescente do presidente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recusou até agora a aceitar condições onerosas dos EUA para acabar com a guerra iniciada pelo presidente russo Vladimir Putin – que não recebeu essa pressão.

Se Trump tirar um acordo de paz justo do chapéu na Ucrânia, ele potencialmente salvará dezenas de milhares de vidas e terminará três anos de assassinato cruel. Se ele conseguir reequilibrar o comércio dos EUA com a China, ele irá para corrigir as injustiças econômicas em regiões industrializadas destruídas pela globalização.

Nenhuma dessas iniciativas está fechada. Mas todos eles estão testando a mitologia central de Trump como negociante de negociação que é crucial para seu apelo político.

Ele caricaturou sua própria abordagem adotada aos seus extremos lógicos e cruéis no início deste ano, quando sugeriu que a população inteira de Gaza de mais de 2 milhões de pessoas para fora do território devastada pela guerra de Israel com o Hamas. Ele prometeu que esse feito de limpeza étnica permitiria que os EUA construíssem a “Riviera do Oriente Médio”, sem pensar na dignidade e soberania dos palestinos.

Não é de surpreender que suas esperanças de forjar a paz no Oriente Médio parassem.

O presidente da China, Xi Jinping, não faz diplomacia por telefone.

A preferência de Pequim por conversas formais e meticulosas de nível inferior entre as autoridades antes que os presidentes se encontrem significa que a abordagem de Trump à sua guerra comercial da China foi questionável desde o início-assim como a idéia de que Xi se dobraria após a humilhação de enfrentar 145% de tarifas que Trump deu um tapa em bens chineses. Afinal, seu projeto político nacionalista é baseado na refazer um mundo que ele considera injustamente moldado pelo poder americano.

Quase todos os presidentes dos EUA nos últimos 20 anos foram frustrados com a recusa da China em abrir seus mercados para os produtos dos EUA, entre outras questões, incluindo roubo de propriedade intelectual chinesa. Pequim intimidante pode ter funcionado há 25 anos. Mas a China agora é uma superpotência. Pode prejudicar os EUA tanto quanto os EUA podem prejudicar a China.

“Acho que os chineses se sentirão justificados”, disse Richard Haass, presidente emérito do Conselho de Relações Exteriores, à Kasie Hunt, da CNN. “Impositamos tarifas à China; a China recuou com grandes tarifas próprias. Parece ser os Estados Unidos que estão recuando. Do ponto de vista da China, é assim que eles esperavam que isso acontecesse”.

A recusa de Pequim em piscar foi previsível, embora a Casa Branca, que parece não ter experiência na China, parecesse surpresa.

“Se uma solução negociada é realmente o que os EUA desejam, deve parar de ameaçar e chantagear a China e buscar o diálogo com base na igualdade, respeito e benefício mútuo”, disse Guo Jiakun, porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da China. “Continuar pedindo um acordo enquanto exerce pressão extrema não é a maneira certa de lidar com a China e simplesmente não funcionará”.

As declarações de Trump na terça e quarta -feira que as tarifas não ficariam perto de 145% e que ele não jogaria “hardball” com Xi era uma clara mudança de ênfase de uma Casa Branca que exigia uma ligação do líder chinês. Isso ocorre em meio a uma crescente pressão política nos EUA – principalmente por tanques de bolsa de valores desestabilizados pelas políticas tarifárias de Trump, que esmagaram os planos de pensão 401 (k) de muitos americanos. As eleições de médio prazo do próximo ano já estão assustando os legisladores do Partido Republicano. Trump acabou de se encontrar com CEOs que alertaram sobre as flexões e escassez da cadeia de suprimentos se as tarifas da China permanecerem chapadas. E uma nova pesquisa da Pew Research descobriu quarta -feira que o índice de aprovação do presidente caiu para 40% – queda de 7 pontos percentuais desde o início de fevereiro.

A China poderia ter aprendido com o episódio anterior da guerra tarifária de Trump, marcada por uma escalada anterior. No início deste mês, o presidente parou tarifas recíprocas em dezenas de países apenas horas depois de entrarem em vigor. Ele admitiu que estava assistindo a desenvolvimentos alarmantes no mercado de títulos, pois a reputação da América como um refúgio de investimento seguro estava sob severa pressão.

A Casa Branca salvou o rosto naquela ocasião, argumentando que dezenas de nações estavam alinhando -se com atraentes acordos comerciais para trazer ao presidente. Mas até agora, nenhum acordo final surgiu. Acordos comerciais genuínos normalmente levam anos para negociar, pois exigem políticos de todos os lados para fazer concessões políticas dolorosas em questões que geralmente afetam os distritos eleitorais poderosos. Os EUA estão, por exemplo, insistindo que a Europa abre seus mercados para nós, carnes, a partir de gado criado por hormônios, uma concessão líderes da UE lutaria para impor seus eleitores.

Apesar das evidências da Statecraft da linha dura da China, Trump ainda parece convencido de que o que ele chama de seu “grande relacionamento” com Xi desbloqueará um acordo rapidamente. “Tudo está ativo. Todo mundo quer fazer parte do que estamos fazendo”, disse ele a repórteres na quarta -feira. Horas depois, no entanto, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que está sendo creditado com a Walk de Trump de volta às tarifas de Trump, apresentou uma linha do tempo menos otimista para uma mudança significativa no comércio com a China. Ele falou de um “cronograma de dois a três anos para o reequilíbrio total” do relacionamento- em um cenário que exigiria a cooperação de Pequim.

A Casa Branca insiste que a política de Trump já está funcionando. Ele publica regularmente listas de investimento recebido para os Estados Unidos. É verdade que algumas nações estão usando essas entradas para impressionar o presidente. Mas isso também pode sinalizar que eles acham que podem comprá -lo com manchetes chamativas sem alterar fundamentalmente o caráter de seu relacionamento comercial completo.

Ainda assim, muitos apoiadores de Trump mantêm sua crença em seus poderes místicos de negociação. “Trump é um negociador incrivelmente estratégico. Ele é o melhor que é:“ O ex -conselheiro de Trump Stephen Moore disse a Brianna Keilar, da CNN. “Eventualmente … eles (China) chegarão à mesa de negociações e os EUA sairão em frente nessa negociação porque a situação é tão desacelerada agora.”

As tentativas de Trump de impor sua visão e a vontade na Ucrânia significam que seus esforços para forjar um acordo de paz foram tão malsucedidos quanto suas guerras comerciais. Como na China, algumas de suas abordagens parecem não apreciar as forças políticas que atuam em líderes estrangeiros.

O presidente, por exemplo, expressou frustração com Zelensky na quarta-feira por causa de seu fracasso em se inscrever em um acordo de elaborado nos EUA que parece atingir muitos dos objetivos da Rússia, comprometendo-se à soberania da Ucrânia.

“A situação para a Ucrânia é terrível – ele pode ter paz ou, ele pode lutar por mais três anos antes de perder o país inteiro”, escreveu Trump no Truth Social. “Estamos muito perto de um acordo, mas o homem com ‘sem cartas para brincar’ deve agora, finalmente, fazer isso.”

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que a “paciência está correndo muito fina”. Ela acrescentou: “Ele precisa ver isso chegar ao fim”.

Trump está zangado com a oposição de Zelensky ao proposto o reconhecimento da soberania russa sobre a Crimeia – uma região anexada ilegalmente por Putin em 2014.

Yuriy Boyechko, CEO da Hope for Ucrânia, uma organização sem fins lucrativos, explicou que esse movimento seria politicamente impossível para Zelensky. “A única maneira de fazer é através de uma mudança de (a) constituição ucraniana e, para fazer isso, os referendos precisam ocorrer; o parlamento ucraniano precisa aprovar essa emenda à Constituição; e (a Ucrânia) o Tribunal mais alto tem para retificar isso antes que a criméia possa ser reconhecida como território russo.”

Boyechko acrescentou: “A rendição do território ucraniano aos ocupantes russos nunca será ratificado pelo parlamento ucraniano e o povo ucraniano nunca votará nisso”.

A abordagem dos EUA ocorre depois que Weeks Trump aumentou repetidamente a pressão sobre a Ucrânia enquanto alinhava seus planos mais de perto com os objetivos da Rússia, um processo acelerado pelo enviado dos EUA Steve Witkoff, visitas frequentes a Putin. O governo também está tentando negociar um acordo para explorar os recursos minerais da Terra Rara da Ucrânia, que os críticos compararam à colonização econômica de uma nação vulnerável.

Enquanto Trump está zangado com a Ucrânia, ele está convencido de que Putin está pronto para lidar – apesar da falta de evidências de que ele comprometeria qualquer um de seus objetivos de eventualmente destruir a independência ucraniana.

“Acho que a Rússia está pronta. Acho que temos um acordo com a Rússia”, disse Trump na quarta -feira no Salão Oval, mais uma vez simpatizando com o agressor e não com a vítima do conflito.

No início de “The Art of the Deal”, Trump escreveu que, enquanto outras pessoas pintam lindamente ou escrevem poesia maravilhosa, “negócios são minha forma de arte”.

O mundo está se perguntando se ele perdeu o toque.