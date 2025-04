‘The Maior desperdício de tempo’: os fãs reagem ao anúncio de Merab Dvalishvili vs. Sean O’Malley 2 para o UFC 316

Merab Dvalishvili vs. Sean O’Malley 2. A revanche que todos estamos esperando? Não exatamente.

O UFC 316 tem seu evento principal e apresenta o atual campeão de pesos -de -gelo que se defende contra O’Malley, o homem que ele bateu no cinto no UFC 306 em setembro passado. Esse concurso viu Dvalishvili dominar grande parte da ação com sua luta livre implacável, mas O’Malley sustentou depois que sentiu que se saiu melhor do que os scorecards sugeridos e fez campanha para uma revanche desde então.

Dvalishvili defendeu com sucesso seu título contra o desafiante invicto Umar Nurmagomedov, enquanto O’Malley ficou à margem se recuperando de uma cirurgia no quadril, e agora O’Malley recebe outra rachadura no Dvalishvili em 7 de junho em Newark, NJ, sem ter para ter outra luta no meio.

Dizer que os fãs não estão todos em O’Malley recebendo uma revanche imediata é um eufemismo e você pode conferir algumas das reações mais venenosas ao anúncio da atração principal do UFC 316 abaixo.