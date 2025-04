Thom milhares participam do Memorial & Museum 5K Run/Walk de 11 de setembro

Reproduza o conteúdo do vídeo

Os estros de Nova York estavam cheios de camisa azul clara e muito coração no fim de semana, enquanto centenas de corredores e caminhantes se uniram para o Memorial & Museum 5K Run/Walk.

O evento caiu no domingo e o objetivo é arrecadar cerca de US $ 600.000 para ajudar a manter o museu livre ao público. Mídia social e estrela de fitness Ally Love Estava disponível para ajudar a iniciar o evento.

Os policiais da polícia de Nova York fecharam as ruas do Lower Manhattan e montaram barricadas em toda a área para manter o curso claro e os participantes seguros.

A corrida recua as rotas que muitas primeiras respesas tomaram é 11 de setembro de 2001, tornando envolve o evento simbólico para ManyA.

Entre a multidão estava os corredores de todo o mundo – todos unidos sob o céu cinza e levemente chuvoso. Enquanto os Partacipants cruzavam a linha de chegada em frente ao museu do 11 de setembro, eles foram recebidos com uma poderosa … uma linha de bombeiros do FDNY em camisas vermelhas, batendo palmas, acenando e gritando palavras de encorajamento.