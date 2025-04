Tigres: Guido Pizarro e Nico Ibáñez reconhecem problemas com o objetivo

Os felinos acumulam três duelos sem marcar o retorno contra o Galaxy em CONCACAF e o clássico regional na Liga MX.

O diretor técnico de TigresAssim, Guido Pizarroele reconheceu que a equipe tem lac Copa dos Campeões da CONCACAF e classificará semifinais.

Felinos acumulam três duelos consecutivos sem marcar gols e Pizarro Ele revelou que eles trabalharam para serem mais intensos no aspecto ofensivo, mas observou que seus jogadores deveriam se esforçar para saber quando é o momento ideal para ser mais agressivo em cada jogo.

O técnico Guido Pizarro e o atacante Nico Ibáñez reconheceram a falta de gol em Tigres. Imag7

“Os últimos jogos não tiveram entendimento dos momentos e canais para penetrar ou ser mais ofensivos, amanhã será essencial para que, pelo minuto, possamos insistir e que trabalhamos no curto período, é mais um tópico de entendimento e entender quando é a hora de jogar e quando é tempo para ser mais ofensivo”, disse ele.

Sobre seu compromisso contra a galáxia da MLS, Guido Ele garantiu que nada será mantido pensando no clássico da região e colocou seus melhores jogadores ao considerar que ‘Concacitiona ‘ É um dos torneios mais importantes do seu calendário.

“Amanhã enfrentaremos os melhores jogadores que estão disponíveis no nível físico, com a ilusão de passagem, é uma competição em que aspiramos a atingir o máximo e, no clássico, amanhã é importante para o resultado e as formas, precisamos dar um passo à frente, eu entendo a importância da semana, mas também do jogo amanhã e o que é exigido de cada um de nós”, disse ele.

Por sua parte, Nico Ibáñez Ele também falou sobre a falta de gol nos últimos duelos do esquadrão ‘vulcão’ e apontou que uma das chaves do jogo de amanhã será paciência, além de aproveitar as peças que eles têm.

“Pode ser, sabemos que estamos perdendo os últimos passes, não se apressamos e seremos pacientes para escolher a melhor opção, mas estamos trabalhando e conversando muito amanhã, como pensamos”, disse ele.

Sobre o jogo contra Rayados no fim de semana, Ibáñez Ele ressaltou que a equipe está ciente de que é uma das partidas mais importantes da temporada, mas disse que eles apenas pensam em ganhar a galáxia.

“Sabemos que é uma semana específica e bonita. Mas damos a prioridade de amanhã que é a mais próxima que temos e nos dá a possibilidade de passar para uma semifinal, vamos com isso primeiro e depois pensaremos no jogo de sábado”, disse ele.