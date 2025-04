Tigres manteve o arsenal para a CONCACAF e amarrado com Puebla

Puebla não pôde contra Tigres, que apresentou uma foto com modificações pensando sobre a Copa da Concacaf Champions

Puebla y Tigres Eles não foram prejudicados. O set de ‘Strip’ praticamente se despediu do torneio depois de desenhar sem gols contra os regiomontanos que saíram com uma imagem alternativa.

Pensando no jogo de volta do Copa dos Campeões da CONCACAF, Guido Pizarro Vários jogadores regulares foram mantidos para dar -lhes descansar pensando sobre o confronto contra o La Galaxy.

Efe/ Hilda Ríos

Puebla Por conta própria, ele colocou sua melhor foto, mas não o alcançou e, embora às vezes ele tenha colocado os estudantes da universidade, a falta de força acabou sendo transcendental.

É verdade que as ações mais perigosas do partido foram oferecidas pelas instalações com tentativas de Emiliano Gómez y Ricardo Marínmas não havia clareza no arco e quando Nahuel Guzmán Ele teve que aparecer, ele fez.

Para a parte complementar, Tigres Ele avançou linhas e começou a tocar em uma área rival, mas esse domínio no meio -campo nunca poderia se refletir no último terço da corte.

No trecho final do jogo, Puebla foi salvo de uma penalidade contra quando Emanuel Guletteem sua tentativa de bloquear um tiro, ele jogou e bateu no sapato de Romulo e, embora a ação tenha sido verificada no VAR, a decisão não foi criminal.

Ozziel Herrera Ele foi quem mais tentou; A partir da asa esquerda, ele atravessou a diagonal em direção ao centro e, em algumas ocasiões, tirou tiros de distância média; Um deles teve que ser desviado por Julio González para o canto.

Agora Tigres O chip terá que mudar para receber o retorno das quartas de final do CONCACAF na próxima terça -feira antes do MLScom quem eles março 0-0 no global.

Por conta própria, Pueblaque tem sido uma decepção no torneio, visitará o León de James Rodríguez Apenas para encontrar o calendário, uma vez que suas chances de avançar para o jogo são escassas.