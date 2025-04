Tigres vs Cruz Azul: Possíveis alinhamentos semifinais da IDA

Cruz Azul e Tigres colidem nas semifinais dos Concachampions. Os felinos recebem a primeira etapa em casa.

Apenas quatro equipes são deixadas vivas no Copa dos Campeões da CONCACAF Eles procuram o ingresso para a última instância para lutar pelo título. Dois clubes mexicanos e dois dos MLS eles contestam as semifinais e apenas um representante do Liga MX Ele avançará para a final.

Cruz Azul y Tigres Eles serão eliminados entre eles em uma série de ida e volta. Primeiro, a equipe da universidade será responsável por receber a máquina de cimento e para o retorno, Cruz Azul hospedará no CDMX. O Tigres Eles se estabeleceram nas semifinais depois de eliminar o novo campeão do MLSele La Galaxy por um 3-2 global.

Enquanto Cruz Azul O espinho foi removido dizendo adeus a Eagles da América da competição com 2-1 apertado, consolidando uma equipe competitiva com Vicente Sánchez Na cabeça de uma equipe que deseja se estabelecer novamente na final do torneio que não chega desde a temporada 2013/2014.

Tigres recebe Cruz Azul na primeira perna. Imag7

Na outra chave, Vancouver Whitecaps e Inter Miami Eles vão lutar pelo outro ingresso. Os heróos estão emergindo como amplos favoritos com Lionel Messi Puxando o ataque da equipe, acompanhado pelo ex -Barcelona, ​​mas a equipe canadense não será um rival fácil.

Tigres vs. Cruz Azul Alignments na Copa da Concacaf

Tigres: Natrie Guzman, John Purata, Romula, Jesus Angulo, Vladimir Loroña, Joakim, Diego Lainez, Diego Lainez, John Brunetta, Uriel Antuna, Fernando Girriaran e Nico Ibañoz.

Cruz Azul: Kevin Mier, Jesus Orozco, Erick Lira, Walter Ditta, Rodolfo Rotondi, Andrés Montaño, Lorenzo Faravelli, Jorge Sánchez, Ignacio Rivero, Mateusz Bogusz e Angel Sepulveda.

Onde serão tocados o Tigres x Cruz Azul, nas semifinais da Copa da Concacaf?

A definição do ingresso para a final do torneio, como o regulamento marca, é mantido em dois jogos, um primeiro e outro de volta. O primeiro duelo terá Estádio da Universidade Como a sede e o retorno serão no Estádio Olímpico da Universidade.