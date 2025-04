Timothy Haugh: Administração Trump Diretor de Agência de Segurança Nacional

CNN

O governo Trump demitiu o diretor e vice -diretor da Agência de Segurança Nacional, o poderoso Departamento de Inteligência Cibernética dos Estados Unidos, de acordo com membros do Senado e Comitês de Inteligência da Câmara e dois ex -funcionários familiarizados com o assunto.

A demissão do general Timothy Haugh, que também lidera o comando cibernético dos EUA – a unidade cibernética ofensiva e defensiva dos militares – é uma grande mudança da comunidade de inteligência dos EUA que está navegando em mudanças significativas nos dois primeiros meses do governo Trump. Wendy Noble, vice de Haugh na NSA, também foi removida, de acordo com os ex -funcionários e legisladores.

Os principais democratas do Comitê de Inteligência do Senado e da Câmara, o senador Mark Warner e o deputado Jim Himes, denunciaram o disparo de Haugh, que atuou nos papéis desde fevereiro de 2024, em declarações na noite de quinta -feira.

Não ficou claro imediatamente por que Haugh e Noble foram demitidos.

As notícias das demissões vieram logo após a demissão de vários funcionários no Conselho de Segurança Nacional, depois que Laura Loomer, a ativista da extrema direita que já alegou que o 11 de setembro era um emprego interno, instou o presidente Donald Trump durante uma reunião de quarta-feira para fazê-lo, argumentando que eles eram desleais. Não ficou claro se os disparos foram conectados.

O comando cibernético e a NSA se recusaram a comentar e encaminharam a CNN ao Gabinete do Secretário de Defesa, que não pôde ser alcançado imediatamente para comentar.

No mês passado, Haugh recebeu o bilionário Elon Musk, que supervisiona o Departamento de Efiência do Governo, na sede da NSA e do comando cibernético em Fort Meade, Maryland.

Algumas autoridades atuais e antigas de defesa dizem que há uma crescente cultura de medo dentro das classificações do oficial dentro do Departamento de Defesa, entre as autoridades que se preocupam com o fato de serem demitidas a qualquer momento por conduta considerada insuficientemente leal a Trump.

