Tiro do campus da Universidade Estadual da Flórida, 4 hospitalizados

Várias pessoas teriam sido feridas em um tiroteio na escola no campus de Salaahassee da Universidade Estadual da Flórida na quinta -feira por volta do meio -dia, horário local.

A universidade Enviou um alerta Sobre um atirador ativo no campus e aconselhou os alunos e o público a abrigar como aplicação da lei com responsabilidade da situação.

Um atirador ativo foi relatado na área de Student Union. A polícia está em cena ou a caminho. Continue buscando abrigo e aguardando mais instruções. Trava e fique longe de todas as portas e janelas e esteja preparado para fazer medição de proteção adicional https://t.co/cbrbt0cle6

Oficiais do Memorial Hospital confirmaram para WCTV Quatro pessoas foram hospitalizadas com ferimentos.

As escolas vizinhas foram trancadas durante a resposta e a investigação.

O vídeo da cena parecia mostrar o caos no campus com policiais uniformizados correndo na área com armas longas.