Toluca é consolidado no sublídeo e elimina Santos

Os Devils venceram Santos, alcançam a América em pontos e são segundos devido à diferença de gols. Os Warriors ficam sem opções para chegar ao jogo.

Toluca – Toluca Venance 2-1 para Santos Na corte de Nemesio Diez, um resultado que mantém escarletas na segunda posição do Tabela geral Após 14 dias do Fechando 2025enquanto os Warriors se tornam o primeiro eliminado do concurso. O Demôniosque já garantiu o Brincar Pelo menos, eles saíram com os três pontos pelo dobro de Paulinho E mais um de Marcel Ruiz.

O conjunto Scarlet apreendeu a posse da bola desde o início da festa, mas levou meia hora para decifrar a defesa de Santoshouve até 10 minutos em que Toluca Ele praticamente trancou os guerreiros em sua quadra, que não tiveram resposta às tentativas do Demônios das fotos de longa distância de Alexis VegaMarcel Ruiz ou mesmo uma tesoura de Juan Domínguez que passou por desviar.

Toluca Ele conseguiu coroar esses 10 minutos de domínio com o primeiro gol do compromisso. Da ala esquerda, Jesús Gallardo vazou uma bola para Paulinhoque, primeira intenção, tirou um tiro cruzado para vencer Carlos Acevedo.

Toluca venceu Santos no final do dia 14. Imag7

A primeira parte se despediu com um gol que significou o 2-0 no placar. Jesús Gallardo, novamente na asa esquerda, procurou se aprofundar, mas antes da presença de defesas de Santos Ele decidiu voltar a bola para Marcel Ruiz, que, dado as instalações que os Warriors deram a ele, foram delineados e tirou um tiro que escorregou no ângulo antes do vôo de Carlos Acevedo.

Santos Demorou 54 minutos para colocar em risco o objetivo de Tolucaque foi defendido por Luis García antes da substituição de Pau López e estava com um tiro de longa distância de Francisco Villalba, que acabou impactando o garfo do arco escarlate antes da aparência do goleiro local.

Com a passagem dos minutos, Santos aceitou o destaque do partido contra um Toluca Que era impreciso e irregular ao sair com uma bola controlada, uma situação que os Warriors levaram Javier Güémmez antes de um centro de José Abella.

Com 2-1 no placar, Santos Ele se voltou para o ataque para encontrar o empate no Tribunal de Nemesio Diez. Ele estava perto da ação individual de Diego Medina, 72 ‘, e com um tiro de longa distância por Ramiro Sordo, aos 75’.

Só no momento ele jogou melhor SantosAssim, Toluca conseguiu fazer o terceiro gol com uma saraivada de Paulinho Um Helinho Pass para 84 ‘. No entanto, depois de revisar a ação no VAR, Luis Enrique Santander decidiu cancelar os dois brasileiros.

Apenas quatro minutos depois, Santos Ele ficou com 10 homens antes da expulsão de jAvier Güémmez Por uma entrada sobre Paulinho. No entanto, o mesmo jogador de futebol do Toluca Ele pediu ao árbitro que mudasse a decisão, uma vez que a ação não era um cartão vermelho, uma situação em que Luis Enrique Santander frequentou e decidiu advertir os Warriors.

Esses dois movimentos terminaram com o momento em que Santos Ele viveu no jogo. A bola passou mais tempo no meio -campo nos últimos minutos, o que permitiu Toluca vencerá 3-1 no Tribunal de Estádio Nemesio Diez.