Tom Aspinall tem uma palavra para descrever Jon Jones

Tom Aspinall usou muitas palavras para descrever Jon Jones e parece que ele desistiu de tentar descobrir “ossos”.

O peso pesado número 1 do mundo há muito tempo pediu uma partida com Jones para unificar seus cintos de campeonato de pesos pesados, com Aspinall mantendo um título provisório e Jones atualmente reconhecido como o campeão indiscutível do UFC. Aspinall tem sido uma força dominante na divisão de pesos pesados, registrando um recorde de 8-1 no UFC e já tendo defendido seu título intermediário uma vez. Jones, o rei dos pesos pesados ​​de longa data, conquistou um título vago ao percorrer Ciryl Gane em março de 2023 e depois o seguiu com uma vitória por nocaute unilateral sobre o colega lenda Stipe Miocic no UFC 309.

Uma luta entre as estrelas dos pesos pesados ​​faz todo o sentido do mundo no papel, mas Jones abordou publicamente uma partida com Aspinall devido a Aspinall não merecendo a luta, em sua opinião.

Aspinall disse recentemente que está “muito otimista” em relação aos planos do UFC para ele e se isso envolve Jones ou não é um mistério. Em um segmento recente de associação de palavras com o UFC no TNT Sports, Aspinall foi solicitado a sua opinião sobre vários lutadores notáveis ​​e, sem surpresa, o melhor foi salvo para o final.

“Strange Guy”, disse Aspinall, quando surgiu a foto de Jones.

É até o ponto de lixo de Aspinall em relação a Jones, embora ele tenha tirado fotos astutas na cabra dos pesos pesados ​​leve no passado. Principalmente, os socos públicos de Aspinall vieram na forma dele ou de sua base de fãs se referindo a Jones como um “pato” por não assinar para uma luta. Até Jones abraçou o Duck Talk, tendo mudado seu avatar no Twitter para a imagem de um pato com um cinto de campeonato do UFC envolvido em torno dele.

Se alguém vê o comportamento de Jones como estranho, estranho ou covarde ou outra coisa, a bola permanece em sua quadra até onde acontecer com Aspinall.

Assista ao clipe acima para ver o que Aspinall tinha a dizer sobre outros candidatos ao peso pesado, bem como ao Stars Islam Makhachev, Ilia Topuria e muito mais.