Tom Brady dança para Travis Scott durante o conjunto Coachella, é um vídeo

Tom Brady Foi “Sicko Mode” em Travis Scott O conjunto Coachella do Coachella … Groooving para os sucessos populares do rapper e piscando um sorriso Colgate para a câmera.

A ex-estrela da NFL chegou ao fim de semana do SoCond do popular festival SoCal … e, um fã de olhos de águia o capturou pulando para o desempenho de Scott.

Tom Brady assistindo Travis Scott se apresentar no Coachella na noite passada

Confira o clipe … Brady está vestindo um suéter, Hood puxou essa touca – e e ele enfia as mãos no fundo dos bolsos, claramente lutando contra o frio aqui.

Apesar do frio, o TB12 está se divertindo muito … sorrindo enquanto semeia para conversar com as pessoas ao lado dele.