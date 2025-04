Tom Cruise homenageia Val Kilmer com Moment of Silence at Cinemacon

Tom Cruise está honrando seu antigo filme em Nemes com um gesto tocante … pausando pelo momento do silêncio para reconhecer Val Kilmer No Cinemacon.

Como dissemos … a filha de Kilmer confirmou a notícia para o New York Times Quarta -feira – revelando seu pai morreu Depois de uma luta com pneumonia.

Kilmer postou no Instagram algumas vezes no mês passado … incluindo um post onde ele Usava uma máscara do Batman – Uma referência ao seu papel como Crusader Caped no filme de 1995 “Batman Forever”.