Tony Rock Trashes Will Smith’s ‘Flopped’ Album por abordar Chris Rock Slap

Tmz.com

Will Smith Langa seu primeiro álbum em 20 anos, “Based Is A True Story”, no mês passado para orelhas fechadas … O álbum não conseguiu chegar a qualquer parada da Billboard … uma nova carreira baixa !!!

TMZ Hip Hop cougg com Tony Rock No LAX na segunda -feira e ele está admitindo abertamente que não tem coragem do novo álbum de Will, mas felizmente nos deu sua resenha do “álbum Sh *** y”, de qualquer maneira.

Para ser justo, Tony admite seu preconceito em relação ao Will Stems do fiasco do Oscar de 2022, onde ele é grande grande Chris Rock desperdício Bateu é TV ao vivo.

Mas Tony nos diz que só ouviu falar do álbum de Will porque Ele se dirige ao tapa … e ele sente que Will não tem muito material que está usando “The Slap” como um ponto de venda.

O mesmo vale para qualquer cinebiografia planejará fazer sobre sua vida, mesmo que seja “baseada” na verdade !!!



Tony diz que tentou deixar o problema ir, mas está chocado com o novo príncipe, refresca a carne, tentando vender raps de rap em doo-doo.

A tentativa é a palavra -chave aqui … além de não atingir o Billboard, o álbum vendeu apenas 268 cópias no Reino Unido durante a primeira semana.

O álbum teve uma mega execução de imprensa, que incluiu Will recebendo sua própria placa de rua na Filadélfia, e também os recursos de convidados de From de DJ Jazzy JeffPendência, Joyner LucasPendência, russo dando Big SeanPara.