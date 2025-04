Torcida do Penedense cobra, presidente escuta e convoca reunião para fortalecer o clube

A relação entre torcida e diretoria ganhou um novo capítulo de diálogo e respeito nesta terça-feira (22), após a Torcida Força Alvirrubra divulgar uma nota oficial demonstrando preocupação com o momento do Sport Club Penedense, que se prepara para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro.

De forma respeitosa, a organizada levantou questionamentos sobre pontos como a reposição de jogadores, redução de salários e foco no planejamento para a competição nacional. A mobilização dos torcedores demonstra o quanto o Penedense está enraizado na história e no coração do povo de Penedo.

Em resposta, o presidente do clube, Aerton Reis, demonstrou sensibilidade e comprometimento ao convocar uma reunião aberta com torcedores associados, simpatizantes e a imprensa. O encontro acontecerá ainda hoje, às 19h, na sede do clube, e tem como objetivo esclarecer a real situação da equipe e aproximar ainda mais a gestão do seu maior patrimônio: o torcedor.

A participação do Penedense na Série D é motivo de orgulho para toda a cidade. E para que o clube siga avançando, é essencial que todos estejam unidos.

Com união e respeito mútuo, o Penedense segue escrevendo sua história centenária com dignidade e grandeza.

Veja nota oficial da torcida Força Alvirubra Penedense

Nota Oficial da Torcida Força Alvirrubra Penedense

A torcida Força Alvirrubra Penedense vem por meio desta nota questionar e indagar os responsáveis pelo Sport Club Penedense pelas inúmeras notícias relacionadas à redução de salários, saída de jogadores e não reposição de peças.

O Campeonato Brasileiro da Série D é uma competição sonhada pelo torcedor penedense e precisa ser valorizada. A reposição de atletas e a preocupação com a competição deve ser o foco. Problemas de cunho financeiro existem, todavia, é necessário contar com parceiros.

A torcida Força Alvirrubra Penedense reitera o seu apoio incondicional ao clube e o que estiver em nosso alcance será feito.

Veja nota oficial do clube

NOTA OFICIAL

Sport Club Penedense

O Sport Club Penedense, por meio de seu presidente Aerton Reis, respeita e reconhece a importância da Torcida Organizada Força Alvirrubra Penedense e de todos os apaixonados torcedores do clube mais antigo de Alagoas.

Diante da nota publicada pela torcida, convocamos todos os torcedores da torcida organizada, e também a imprensa local para uma reunião aberta, a ser realizada hoje, terça-feira, às 19h, na sede do clube, com o objetivo de apresentar de forma transparente a real situação financeira, administrativa e esportiva do Penedense.

Sabemos das dificuldades enfrentadas e compreendemos a preocupação da torcida com a participação do clube na Série D do Campeonato Brasileiro. O Penedense é patrimônio de Penedo e do povo alvirrubro. Por isso, reafirmamos o compromisso com a verdade, com o trabalho e com o futuro do nosso time.

Contamos com a presença de todos que amam o Penedense para, juntos, encontrarmos os caminhos possíveis para superar os desafios e continuar fazendo história.

Aerton Reis

Presidente

Sport Club Penedense