Treinador: Alexander Volkanovski pode ter quebrado a mão na vitória do UFC 314, ainda quer revanche de Ilia Topuria

Alexander Volkanovski é o campeão do UFC Featherweight novamente, mas a conquista massiva estava longe de ser fácil.

“The Great” foi cinco rodadas com Diego Lopes no evento principal do UFC 314 no último sábado e, embora Volkanovski tenha conquistado uma decisão convincente, ele teve que sobreviver a um susto de knockdown na segunda rodada e lidar com os Lopes Gritty pela duração do concurso. No final, Volkanovski recebeu um cinto vago por seus esforços, tornando-o um duas vezes portador de título do UFC.

De acordo com o treinador principal de Volkanovski, Joe Lopez, o lutador também teve que lidar com uma questão de mão no início da luta, e poderia ser uma lesão que coloca Volkanovski na prateleira no futuro próximo.

“Ele pode ter quebrado a mão”, disse Lopez Rádio de envio. “Ainda temos que pegar esse raio-x. Então ele machucou a mão.”

Lopez não conseguia se lembrar exatamente quando Volkanovski se queixou do desconforto, mas ele acha que deve ter sido sério para seu lutador trazê -lo à tona. No geral, ele está agradecido por a cansativa batalha não ter afetado mais a saúde de Volkanovski.

“Foi mais cedo na luta, eu acho”, disse Lopez. “Alex não disse nada, era apenas no final, ele estava apenas dizendo: ‘Olha, acho que peguei minha mão.’ Não me lembro qual rodada.

“Ele tem um pé dolorido e apenas os inchaços e hematomas depois de ter uma guerra de cinco rodadas com um guerreiro. Você ficará dolorido.”

Com Volkanovski de volta ao topo, e a ex -campeã Ilia Topuria subindo para leve, o campo de penas está aberto novamente e vários novos desafiantes estão disponíveis para a estrela australiana. Lopez atingiu alguns dos nomes disponíveis, mencionando o desejo de Volkanovski de resolver o placar com Topuria algum dia com Topuria tendo derrubado Volkanovski no UFC 298.

“Não depende de nós”, disse Lopez. “Depende de Ilia e do UFC. Tenho certeza de que o UFC adoraria ter essa luta, porque isso teria muitos olhos nela, especialmente após o desempenho de Volk no fim de semana. Eu sei que, de fato, o Volk realmente quer isso.

É improvável que uma revanche entre Volkanovski seja reservada em breve, especialmente com candidatos viáveis ​​esperando nas asas. O invicto Movsar Evloev ainda aguarda seu chute e o UFC 314 viu outro candidato emergir com Jean Silva correndo por Bryce Mitchell.

Lopez abordou os dois oponentes em potencial.

“Realisticamente, [Evloev] merece isso, mas não se falou sobre ele no Pressser “, disse Lopez.” Não se falou verdadeiro sobre ele. Todo mundo estava falando sobre YAIR [Rodriguez] E todo mundo, exceto ele. É meio triste. Eu acho que ele não é muito emocionante, e ele não traz muito para a mesa, mas está invicto e está correndo. Se alguém merece um tiro, é realmente ele, mas cabe aos poderes que existam. ”

“Ele definitivamente será um candidato no futuro”, disse Lopez sobre Silva. “Ele provavelmente está duas ou três lutas antes de vê -lo lá em cima, mas ele está em uma boa corrida. Ele é um personagem. Também respeitoso.