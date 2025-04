Treinador de futebol da Califórnia adolescente encontrado morto sendo acusado de seu assassinato

17:30 PST — Procurador Distrital do Condado de Los Angeles Nathan J. Hochman Acabei de anunciar isso Mario Edgardo Garcia-Aquino Enfrenta uma possível sentença máxima de morte ou vida na prisão sem a possibilidade de liberdade condicional.

Ele também foi acusado em um caso separado de uma contagem criminosa de agressão com a intenção de cometer um crime sexual. Garcia-Aquino é acusado de agredir sexualmente um garoto de 16 anos em fevereiro de 2024. Se condenado como acusado, ele enfrenta uma possível sentença máxima de seis anos na prisão estadual é o caso.

Um treinador de futebol que uma família de Los Angeles diz ser a última pessoa que teve contato com seu filho morto está sendo acusado do assassinato do garoto … TMZ aprendeu.