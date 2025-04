Nenhuma aposta teve cinco acertos e o prêmio para o próximo sorteio acumulou para R$ 6,5 milhões. Três apostas do Paraná acertam quatro números na Quina e levam prêmios de R$ 11 mil; veja cidades

Três apostas do Paraná foram premiadas com R$ 11.170,14 cada no concurso 6712 da Quina, sorteado na noite de quarta-feira (23), em São Paulo.

Os ganhadores são das cidades de Curitiba, Rolândia, no norte, e Marechal Cândido Rondon, no oeste do estado.

As apostas acertaram quatro dos cinco números sorteados, que foram: 01 – 27 – 49 – 57 – 63

As apostas sortudas foram feitas na modalidade simples, com cinco números, e custaram R$ 2,50 cada.

Ao todo, 36 apostas de todo o país acertaram quatro dezenas.

Nenhuma aposta teve cinco acertos e o prêmio para o próximo sorteio acumulou para R$ 6,5 milhões.

