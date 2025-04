Trevor Peek retirou -se do evento do UFC depois de sofrer lesões esquisitas: ‘Parecia que uma espingarda disparou’

Trevor Peek não estará lutando tão cedo devido a um acidente infeliz.

O que parecia uma sessão de treinamento de rotina para Peek terminou em calamidade quando o lutador sofreu uma lesão na perna enquanto se exercia no UFC Performance Institute em Las Vegas. Peek estava programado para lutar contra Jeong Yeong Lee em uma luta de penas no UFC Des Moines em 3 de maio, mas essa luta está fora agora.

Peek revelou sua lesão em um post do Instagram, que pode ser visto abaixo.

“Na verdade, eu fraturei minha perna no Performance Institute na sexta -feira”, disse Peek em um vídeo. “Não é uma fratura ruim, ainda tenho que obter tomografia computadorizada no ou dois dias seguintes e descobrir se eu tiver algum tipo de dano do ligamento ou algo assim.

“Eu gostaria de ter uma história legal de como fiz isso, mas peguei alguns tapetes macios e estava apenas saltando. Eu estava alternando cada perna, estava pulando de 20 minutos, estava um pouco cansado, um pouco descuidado e não estava prestando atenção. Desça com todo o peso na minha perna esquerda e soou como uma espingarda sempre que se soltou, foi pop.”

Peek foi contratado para fazer sua primeira aparição de 2025 após uma campanha 0-2 2024. Ele está saindo de perdas consecutivas para Yanal Ashmouz e Charlie Campbell, que derrubaram seu recorde no UFC para 1-3.

Se a lesão não tivesse acontecido na propriedade da empresa, Peek acredita que ele poderia ter sido capaz de escondê -la e ainda chegar à noite da noite.

“Infelizmente, eu estava nas instalações do UFC sempre que fazia isso, então eles sabiam disso”, disse Peek. “Se houvesse uma maneira de prender essa coisa e passar por dentro e não deixar ninguém saber, eu certamente teria tentado o meu melhor para fazer 3 de maio acontecer. Eu sempre rolei com os socos e certamente cheguei lá com algumas lesões muito ruins e apenas a minha saúde não é a melhor que a próxima luta é que, para que eu tenha sido o que é um verdadeiro, como é melhor que eu fosse, o que é o melhor que é o melhor que é o que é o melhor que é o que mencionou, que é melhor que eu fosse, o que é o melhor que é o melhor que eu fazia que, por isso, o que é o melhor que é o melhor que é o melhor que é que, assim, o que é o melhor que é o melhor que é o melhor que eu fazia.

Peek acrescentou que conversou com o fabricante do UFC, Sean Shelby, e eles esperam encontrar um lugar para ele no próximo evento de Nashville em 12 de julho. Ainda não se sabe se as autoridades tentarão encontrar um novo oponente para Lee.