Trump 2.0 está em um estado de emergência permanente

A emergência do momento é a economia. O presidente Donald Trump declarou uma emergência nacional para lidar com um desequilíbrio comercial de longa data e declarar uma guerra comercial global.

Após uma semana de calamidade e recessão do mercado, Trump piscou os novos impostos mais graves, que seus assessores haviam prometido recentemente não eram uma tática de negociação, mas deveriam restaurar o equilíbrio comercial. Em vez disso, ele concentrará tarifas na China – agora com 125% – e dará a outros países 90 dias para negociar de 10% de tarifas gerais que permanecem no local.

Os mercados surgiram com alívio.

A equipe econômica do presidente estava blefando quando prometeu que as tarifas recíprocas estavam aqui para permanecer ou as mentes econômicas na Casa Branca viram sinais de uma emergência emergente em tempo real-um mercado de títulos de cratera ao lado de um mercado de ações de crateras-e percebeu que uma implosão econômica completa era possível.

A emergência econômica é apenas uma de uma galáxia de emergências e autoridades de emergência que o governo de Trump cita para suas ações.

Tarifas anteriores contra o Canadá e o México foram impostas, disse o presidente, por causa do fluxo de fentanil, levando Trump a declarar emergências nas fronteiras norte e sul dos EUA. Os canadenses ficaram irritados com a idéia de que Trump impôs tarifas devido ao fluxo de drogas na fronteira norte, porque há poucas evidências de muito fluxo de drogas lá.

“No final das contas, o que sabemos é que o relacionamento entre o Canadá e os EUA nunca será o mesmo”, disse a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Mélanie Joly, ao Jake Tapper, da CNN, na terça -feira.

Os militares estão desempenhando um papel maior na fronteira sul por causa da emergência nacional que Trump declarou lá, dizendo que “a soberania da América está sob ataque”.

A linguagem da invasão também está na invocação de Trump da Lei de Inimigos Alienígenas do século 18, pela qual o governo deportou alguns migrantes sem o devido processo. A Suprema Corte permitiu que as deportações continuassem, mas disse nesta semana que os deportados devem receber uma audiência.

Trump declarou uma autoridade de emergência para sobrecarregar a produção de energia, particularmente na indústria de petróleo e gás, e se baseia em proteções ambientais e de vida selvagem em terras federais. Ele citou essa emergência também para invocar poderes de guerra para sobrecarregar a produção mineral nos EUA. Separadamente, ele está tentando levar os EUA de volta à dependência do carvão e citou sua emergência energética para reclassificar o carvão como mineral e tornar sua produção uma questão de segurança nacional. O carvão não é, tecnicamente falando, um mineral. Ele também citou a emergência energética para pedir a seu secretário de energia para adicionar mais redundantes-o que presumivelmente significa fontes de energia à base de carbono-para a rede de energia.

E foi citando a emergência energética que Trump forçou a Califórnia a abrir barragens e libertar bilhões de galões de água que não foram capazes de alcançar incêndios em Los Angeles e que os agricultores se opunham.

Trump quer mais registro nos EUA, então seu governo invocou autoridade de emergência para aumentar a produção de madeira nos EUA. A idéia, novamente, é evitar algumas proteções ambientais para abrir 112 milhões de acres de floresta e tornar mais difícil para os grupos de conservação se oporem à exploração madeireira. Trump reclamou que os EUA confiam na madeira do Canadá.

Elizabeth Goitein, no Brennan Center for Justice, na Universidade de Nova York, alerta há anos sobre o uso excessivo de poder de emergência pelos presidentes.

“Os poderes de emergência são projetados para permitir que um presidente responda rapidamente a crises repentinas e imprevistas que o Congresso não pode agir de maneira rápida ou flexível para abordar”, escreveu ela recentemente.

“Os poderes de emergência não devem resolver problemas de longa data, por mais sérios que sejam esses problemas. Nem pretendem dar a um presidente a capacidade de contornar o Congresso e agir como um policial todo-poderoso”.

Mas os esforços para limitar o poder de emergência, talvez limitando -o a 30 dias em vez de um ano, não chegaram a lugar algum no Congresso.

Os presidentes freqüentemente os usam para impor sanções. Houve uma emergência declarada em relação ao Irã desde a década de 1970 e a Ucrânia por mais de uma década, por exemplo.

Mas o uso da autoridade de emergência por Trump para mexer com a economia mundial, regulamentar a imigração, as fronteiras policiais e o final das leis ambientais foi sobrealimentado em seu segundo mandato.

Trump citou uma emergência nacional de longa data em relação à Venezuela, não apenas de continuar as sanções ao país, mas também para aplicar tarifas a qualquer país que faça negócios com a Venezuela e declarar a Rede Criminal Tren de Aragua uma organização terrorista.

O Congresso tem o poder de rescindir a declaração nacional de emergência de um presidente. A Câmara e o Senado votaram para rescindir a declaração de emergência fronteiriça de Trump, mas não conseguiram substituir seu veto. Seria necessária uma supermanidade para não declarar uma emergência.

Isso significa que sua abordagem mercurial para impor tarifas está aqui para ficar.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que a inversão de Trump na quarta-feira era o plano o tempo todo. Trump disse mais tarde que calibrou sua abordagem porque as pessoas estavam ficando “yippy”.

Quem está assistindo política na última década se perguntará: se a organização de outros países contra a exportação da China foi o objetivo, por que Trump explodiu a parceria transpacífica durante seu primeiro mandato? Esse acordo comercial de vários países teve como objetivo prender a influência econômica da China. Trump explodiu, e os outros países envolvidos continuaram sem os EUA.

Agora, nos 90 dias seguintes, Trump se envolverá em negociações com os países com os quais os EUA poderiam estar em um acordo comercial nos últimos 10 anos. Ele também está negociando com o Canadá e o México, países com quem assinou um acordo comercial durante seu primeiro mandato.

Se o objetivo final de lidar com a emergência do balanço comercial estivesse restaurando a manufatura nos EUA, pode -se se perguntar por que Trump se voltou contra a Lei dos Chips, a lei bipartidária aprovou durante o governo Biden que pretendia semear a fabricação de semicondutores nos EUA.