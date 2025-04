Trump abraça acordos tarifários “personalizados”, enquanto os líderes estrangeiros olham para adoçar suas ofertas

CNN

As delegações do Japão e da Coréia do Sul estão a caminho. O primeiro -ministro da Itália estará em Washington na próxima semana. E a “abordagem proativa” de Israel para procurar novos acordos comerciais dos EUA pode servir como modelo para todos, de acordo com a Casa Branca.

Um dia antes da nova tarifas mundiais do presidente Donald Trump, a Casa Branca deixou claro na terça -feira que a porta para novas negociações comerciais foi aberta – mesmo que a fórmula exata para obter alívio dos deveres permanecesse incerta.

Enquanto os países se esforçam para responder aos anúncios tarifários de Trump na semana passada, muitos estão recebendo conselhos de diplomatas e fontes dos EUA próximos à Casa Branca, incentivando -os a pensar criativamente, além do escopo do comércio, enquanto se preparam para negociar com a Casa Branca.

Sua mensagem para colegas estrangeiros parece simples: se eles tiverem uma carta única para jogar, deveriam.

As idéias que estão sendo discutidas executam a gama e incluem possíveis ações sobre a garantia da liberdade dos americanos detidos indevidamente no exterior, comprometendo -se a trabalhar com empresas de inteligência artificial dos EUA, comprando mais energia dos EUA ou combatendo o tráfico global de drogas, de acordo com cinco pessoas familiarizadas com as sessões de brainstorming.

Após dias de sinais mistos sobre o quão disposto o presidente seria negociar alívio tarifário, a mensagem de terça -feira era muito mais clara: Trump está pronto para a abertura de ofertas.

“Os telefones estão tocando o gancho, querendo conversar com esse governo, esse presidente e sua equipe comercial para tentar fazer um acordo”, disse o secretário de imprensa Karoline Leavitt.

Não são apenas os líderes estrangeiros que estão ligando. À medida que o prazo tarifário se aproximou desta semana, os principais executivos de algumas das maiores empresas multinacionais – que detestaram criticar publicamente as tarifas de Trump – mantiveram um backchannel robusto à Casa Branca.

Um ataque de CEOs de empresas bancárias, tecnológicas e industriais – entre outras – estão iluminando as linhas telefônicas do Susie Wiles, vice -presidente JD Vance e secretário do Tesouro Scott Bessent, vários executivos disseram à CNN, para argumentar que a política tarifária prejudicará a economia global e a credibilidade dos negócios e do governo americano. O recente esforço foi descrito por um CEO próximo à Casa Branca como um “tsunami” nos últimos dias.

Trump endossou a mudança de mensagem para mais negociações – e, principalmente, os mensageiros – depois de ficarem frustrados com as aparições na televisão do secretário de Comércio Howard Lutnick, que pareciam alimentar o colapso do mercado, vários executivos familiarizados com as discussões disseram à CNN. A mudança também veio depois que os assessores alertaram Trump que os danos sofridos no mercado o colocariam em risco politicamente, essas pessoas disseram à CNN. A CNN entrou em contato com a Casa Branca sobre essas contas.

Wiles, acrescentou esses executivos, foi particularmente eficaz em convencer Trump de que a derrota do mercado estava custando um capital político considerável de que ele precisaria para futuros itens da agenda, com os legisladores em campo em campo cada vez mais irritados com constituintes, enquanto o mercado continuava afundando.

“Há vozes na Casa Branca que querem tarifas altas para sempre. Existem anjos e demônios sentados nos ombros do presidente Trump”, o senador do Texas, Ted Cruz, postou no X. “Quem ele ouve? Espero que ele ouça os anjos”.

Buscando acordos que vão além de tarifas e barreiras comerciais



Mas o que precisamente o presidente procura de seus interlocutores estrangeiros varia de acordo com a nação, disseram autoridades da Casa Branca. Parecia que os contornos de seus novos acordos comerciais se estendiam muito além das tarifas e barreiras comerciais a outras áreas, incluindo presença militar dos EUA e ajuda externa.

Trump descreveu a abordagem na terça-feira como “compras únicas”: usando a ameaça de murchar as tarifas como alavancagem sobre qualquer maneira de questões que surgem entre os Estados Unidos e seus parceiros.

“Um processo bonito e eficiente !!!” Ele escreveu online.

Em alguns casos, a Casa Branca está trabalhando com o Departamento de Estado na preparação de listas de ações que os países poderiam tomar, de acordo com um funcionário dos EUA.

Esse é o caso da China, onde uma idéia em cima da mesa é para o presidente Xi Jinping para fazer um pronunciamento público de que as empresas chinesas devem parar de produzir produtos químicos precursores de fentanil, o que pode ser um passo eficaz para controlar a guerra global de drogas, uma questão que Trump priorizou.

Não há nenhuma expectativa de que uma oferta completamente desprovida de ações comerciais ou tarifárias estimule o movimento, principalmente porque o próprio Trump disse que essa é a “única chance” de os EUA “refazer a tabela” sobre o comércio. Mas as fontes envolvidas nas discussões atuais esperam que as ofertas de aconselhamento sobre o comércio, além de outra coisa, para adoçar o acordo, possam ser eficazes.

Os conselheiros de Trump esperam obter resultados em breve que possam demonstrar o sucesso de seu plano tarifário, que gerou profunda preocupação mesmo entre seus aliados mais próximos e enviou mercados cambaleando no início desta semana.

Trump também está assistindo ansiosamente enquanto seus colegas globais o procuram na esperança de elevar suas tarifas, aproveitando seu papel como a melhor decisão do que – e quem – se rejeita, dependendo do que eles estão oferecendo.

“Eu os chamo de adaptação, não fora da prateleira”, disse Trump sobre os acordos nascentes de que sua equipe agora é divertida com até 70 países que se aproximaram do governo para conversar sobre o comércio.

A logística de arbitrar dezenas de novos acordos bilaterais não parecia perdida com o presidente, que sugeriu que ele pudesse recrutar advogados nos grandes escritórios de advocacia que ele é alvo de retribuição para ajudá -lo a escrever os termos.

“Precisamos de muito talento. Temos muitos países que desejam fazer acordos”, disse ele na sala leste, onde estava discutindo uma nova iniciativa de energia cercada por trabalhadores de carvão em chapéus. “Nosso problema é [we] Não consigo ver tantos tão rápido ”, disse ele sobre os países que alcançam.

Por esse motivo, parecia pouca esperança de um cancelamento de décima primeira hora das novas tarefas que devem entrar em vigor à meia-noite. Pois tão interessados ​​quanto Trump e sua equipe devem garantir novos acordos que possam ser trombeteiros como exemplos do sucesso das tarifas, os consultores expressaram dúvidas de que poderiam ser atingidas apenas um dia, mesmo para um presidente com pressa.

E, por mais entusiasmados que muitos líderes estrangeiros pareciam estar pular em um avião ou pegar o telefone, a segunda maior economia do mundo provou ser um caso mais difícil.

“A China também quer fazer um acordo, mas eles não sabem como começar”, escreveu Trump nas mídias sociais. “Estamos esperando a ligação deles. Isso vai acontecer!”

Isso não havia acontecido quando os mercados dos EUA fecharam na terça -feira. Depois de postar grandes ganhos no início do dia, o S&P 500 caiu novamente nas negociações do final do dia, quando ficou claro que Trump estava avançando com as novas tarifas, incluindo uma extraordinária tarifa de 104% na China que entrará em vigor um minuto depois da meia-noite.

Trump passou os últimos quatro anos meditando as deficiências dos acordos comerciais que assinou com a China durante seu primeiro governo. Pequim renegou muitas de suas compras prometidas de produtos agrícolas americanos, e os deveres chineses sobre a soja e a calos dos EUA fizeram com que as exportações agrícolas afundassem.

Desta vez, Trump está buscando um acordo comercial maior e melhor, e espera que as tarifas maciças aplicadas na China atrairão seu líder, Xi Jinping, para a mesa de negociações. Até agora, no entanto, Xi resistiu à pressão de Trump em submeter, elevando as tarifas de tit-for-tat que poderiam ter consequências generalizadas.

Trump reconheceu o efeito que suas tarifas estavam causando sobre a estabilidade global em suas observações na terça -feira.

“Às vezes você tem que misturar um pouco”, disse ele, descrevendo suas tarifas como “um pouco explosivas”.

Apenas nesta semana, o mercado mudou com base nas mensagens conflitantes das pessoas ao redor do presidente. No domingo, Lutnick disse que qualquer chance de Trump reverter, fazer uma pausa ou diluir suas tarifas “absolutamente não” aconteceria. Essa posição estimulou perdas acentuadas para os mercados globais que posicionaram os mercados dos EUA a abrir em níveis que representavam uma queda de 20% dos máximos de todos os tempos atingidos em meados de fevereiro, a queda mais rápida dessa magnitude da história.

Os mercados experimentaram um leve salto na segunda-feira, quando o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, desviou uma questão sobre se Trump consideraria uma pausa de 90 dias-levando a interpretações falsas que Trump estava, de fato, aberto a tal movimento.

Na terça -feira, porém, Bessent estava na frente e no centro, tentando redefinir a mensagem da Casa Branca de que as tarifas eram um meio para um fim negociado.

Mas, como as deliberações precoces estão em andamento entre as nações que desejam fazer um acordo, alguns países dizem que ainda estão recebendo mensagens contraditórias de diferentes cantos da administração.

Nos últimos dias, Lutnick disse às autoridades japonesas que assumir compromissos em um possível pipeline futuro de 800 milhas, facilitando o transporte de gás natural dos EUA para a Ásia mais rapidamente-o que foi referenciado como um possível pipeline do Alasca-não seria significativo nessas conversas, de acordo com duas fontes familiarizadas com as discussões.

O oleoduto do Alasca é um projeto que Trump apoiou e pediu ao Japão, Coréia do Sul e Taiwan a participar. E na terça -feira de manhã, Bessent, que foi escolhido para liderar as conversas tarifárias com o Japão, falou publicamente sobre o pipeline do Alasca como um tópico maduro para incluir as negociações.

“Veremos o que nossos parceiros comerciais oferecem. Por exemplo, se fala de um grande acordo energético no Alasca, onde os japoneses e talvez os coreanos, talvez os taiwanês, forneceriam – levaria muita coisa a partir da altura – e forneceria financiamento para o acordo”, disse Bessent na CNBC. “Isso pode ser uma alternativa para eles se apresentarem com isso, porque não apenas isso forneceria muitos empregos americanos, mas também restringiria o déficit comercial”.

A confusão sobre o que incluir e o que não incluir sublinhou uma preocupação entre alguns ex -funcionários do governo Trump que negociando sem um jogo claro pode se tornar confuso e improdutivo.

“O presidente sempre quer a mesma coisa em qualquer negociação: mais”, disse um ex -funcionário do governo.

“Mesmo que o presidente estivesse disposto a discutir compromissos, suas diferentes justificativas para as tarifas poderiam entrar em conflito entre si e levantar uma pergunta sobre se ele estiver disposto a negociar”.

Jennifer Hansler, da CNN, contribuiu para este relatório.