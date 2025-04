Trump Admin continua liberando informações para pintar Abrego Garcia como membro violento de gangue como protestação contra a deportação cresce

CNN

O governo Trump nesta semana escalou seus esforços para retratar o homem de Maryland deportado erroneamente para El Salvador como membro de uma gangue com uma história violenta que eles dizem que “nunca mais volta” para os Estados Unidos.

Um impulso renovado para lançar Kilmar Abrego Garcia como um membro violento do MS-13 ocorre em meio a um crescimento público crescente contra sua deportação, críticas sobre a falta de devido processo concedido a ele e a resistência do governo dos EUA para facilitar seu retorno ordenado pelo tribunal-o que poderia arriscar uma crise constitucional. A família e os advogados de Abrego Garcia negaram que ele é um membro de gangue.

O senador democrata Chris van Hollen, de Maryland, voou para El Salvador na quarta -feira para fazer lobby pelo lançamento de seu constituinte, que o senador descreveu como tendo sido “sequestrado ilegalmente”. Van Hollen se reuniu com o Abrego Garcia na quinta -feira, que foi então colocado de volta sob custódia de El Salvador.

O governo Trump criticou a visita do senador e criticou a mídia e os democratas por apresentar o que eles descreveram como uma imagem excessivamente rosada de Abrego Garcia, a quem o secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, descreveu como membro de uma gangue e “aparente mulher Beater”.

No quarta -feira, o governo divulgou documentos anteriormente divididos em duas interações que Abrego Garcia teve com a aplicação da lei ou com o sistema de tribunais: uma prisão de 2019 que não levou a acusações ou condenação, mas resultou em sua detenção por funcionários de imigração, e uma ordem de protetor que ela se resolveu mais tarde.

Aqui está o que esses documentos dizem sobre suas interações anteriores com a aplicação da lei:

2019 Audiências de prisão e imigração



Em 28 de março de 2019, o Abrego Garcia e três outros homens foram reunidos no estacionamento de um Maryland Home Depot quando foram abordados por um detetive da polícia de Hyattsville City, de acordo com uma “folha de entrevista em campo de gangue” do Departamento de Polícia do Condado de Príncipe George, publicado pelo procurador -geral Pam Bondi na quarta -feira.

O documento diz que dois dos homens – não menciona se o Abrego Garcia era um deles – “alcançou a cintura e descartou vários itens desconhecidos sob um veículo estacionado” quando o detetive se aproximou deles. Dois “pequenas garrafas de plástico contendo maconha” estavam localizadas nas proximidades da aplicação da lei, de acordo com o documento. Os homens foram levados para uma delegacia onde foram entrevistados.

Um dos outros três homens foi reconhecido pelo detetive como um membro ativo do MS-13, que tinha um histórico criminal que incluía a participação em gangues. Outro tinha tatuagens de crânios cobrindo os olhos, ouvidos e bocas, que o documento policial descreveu como “indicativo da cultura de gangues hispânicos”.

O Abrego Garcia, de acordo com os documentos, usava um chapéu de Chicago Bulls e um capuz “com rolos de dinheiro cobrindo os olhos, ouvidos e boca dos presidentes sobre as denominações separadas”, disseram que as autoridades policiais também eram “indicativas” da cultura de gangues. Um informante sem nome disse à polícia que Abrego Garcia “é um membro ativo do MS-13 com a camarilha Westerns”.

Um documento separado do Departamento de Segurança Interna produzido após sua prisão, que observou o Abrego Garcia “não tem histórico criminal”, disse que estava carregando cerca de US $ 1.178 em dinheiro durante sua prisão. Os documentos dizem que “os policiais não conseguiram determinar” se o quarto homem era afiliado a uma gangue. Ele foi libertado.

Abrego Garcia e um dos homens foram descritos no documento como tendo sido detido “em conexão com uma investigação de assassinato”, mas não fornece mais informações sobre essa investigação ou como um homem foi identificado como tendo sido conectado a ele. Abrego Garcia nunca foi acusado de assassinato.

O relatório contém algumas informações contraditórias sobre o Abrego Garcia; Simultaneamente, diz que afirmou e não reivindicou aos policiais que ele tinha medo de retornar ao seu país. Abrego Garcia admitiu que a polícia era cidadã de El Salvador que entrou ilegalmente nos EUA em 2012. Ele foi detido pelas autoridades de imigração após essa prisão.

Sua agora esposa, Jennifer Vasquez Sura, descreveu a contratação de um advogado para levá-lo a fiança em uma declaração que foi submetida ao tribunal após sua deportação no mês passado. A dupla se casou em 2019, enquanto Abrego Garcia foi detido.

“Contratei um advogado para tirá-lo de fiança. Participei da audiência da fiança e fiquei chocado quando o governo disse que ele deveria permanecer detido porque Kilmar é um membro da gangue do MS-13. Kilmar não é e nunca foi um membro de gangue. Tenho certeza disso. Por causa dessas falsas acusações, ele foi negado o vínculo”, escreveu ela.

Geralmente, os juízes de imigração podem inadimplência das evidências apresentadas pela imigração e alfândega e aplicação da lei, deixando o ônus do indivíduo – neste caso, Abrego Garcia – para refutar as reivindicações e provar que eles não são um membro de gangue. O juiz de imigração no caso de Abrego Garcia também se referiu às violações anteriores do trânsito no recorde de Abrego Garcia.

“O ônus da prova está no candidato para liberação nessa situação. Há um viés contra a liberação. Qualquer informação depreciativa, por mais fraca que seja, vai dar uma volta na escala contra a libertação nessa situação”, disse David Bier, diretor de estudos de imigração do Instituto Cato Libertarian-Laning.

“O fato de haver essa planilha incompleta por aí foi o suficiente para impedir sua libertação de Bond antes de uma determinação sobre o resultado de seu caso”, acrescentou.

Embora o juiz de imigração não tenha feito uma descoberta definitiva sobre se o Abrego Garcia era membro do MS-13, as evidências foram suficientes para negar a libertação da detenção no gelo. Abrego Garcia permaneceu detido enquanto passava por um processo adicional. Ele participou de audiências de imigração em agosto e setembro de 2019.

Vasquez Sura descreveu a audiência de agosto em sua declaração judicial: “A audiência durou mais de cinco horas e se concentrou em duas coisas: as falsas acusações contra Kilmar e o risco da vida de Kilmar se ele foi deportado para El Salvador. A audiência continuou até setembro porque eles não conseguiram passar por tudo”.

As evidências apresentadas no Tribunal de Imigração incluíram a extorsão da família de Abrego Garcia em El Salvador por uma gangue, incluindo ameaças de matar o Abrego Garcia, de acordo com a ordem de um juiz de imigração em 2019. Os pais de Abrego Garcia finalmente decidiram enviá -lo aos Estados Unidos em meio a ameaças contínuas.

O juiz de imigração David Jones descobriu: “Seu testemunho era internamente consistente, externamente consistente com seu pedido de asilo e outros documentos, e parecia livre de enfeites”, acrescentando mais tarde: “O tribunal considera o entrevistado credível”.

Em outubro de 2019, o juiz concedeu a retenção de remoção de Abrego Garcia, o que significa que não poderia ser removido para El Salvador sobre o medo da perseguição. O governo Trump em 2019 poderia ter apelado da decisão, mas parecia não.

“Se eles tivessem apelado, ele teria permanecido detido, mas não recorreram da concessão, então ele foi libertado”, disse Bier.

O Departamento de Segurança Interna na quarta -feira também divulgou uma cópia de uma ordem de proteção civil que a esposa de Abrego Garcia procurou contra ele em 2021. Vasquez Sura disse mais tarde em comunicado que o casal trabalhou com seus problemas e que ela não acredita que a petição justifique

Na queixa de 2021 divulgada pelo governo, Vasquez Sura descreveu argumentos que ocorreram entre os dois, incluindo um que deixou Vasquez Sura sangrando e após o qual ela descreveu estar “com medo de estar perto dele”.

Na quarta -feira, Vasquez Sura disse que procurou a ordem de proteção “no caso de as coisas aumentaram” e por abundância de cautela depois de experimentar um relacionamento anterior que incluía abuso.

“As coisas não aumentaram, e eu decidi não seguir adiante com o processo do tribunal civil”, disse ela no comunicado. “Conseguimos trabalhar nessa situação em particular como uma família, inclusive indo ao aconselhamento. Nosso casamento só ficou mais forte nos anos que se seguiram. Ninguém é perfeito e nenhum casamento é perfeito.”

Ela não seguiu mais o assunto.

Nas audiências judiciais que ocorreram desde a deportação de Abrego Garcia, o juiz federal que supervisiona o caso pediu repetidamente ao Departamento de Justiça que forneça informações adicionais sobre o Abrego Garcia, incluindo acusações ou condenações anteriores, mas o DOJ até agora não o fez.

A ordem de proteção divulgada pelo governo na quarta -feira não é um problema em sua deportação equivocada – a ordem de 2019 ainda proibiria sua remoção para El Salvador – mas poderia servir para reforçar a alegação da Casa Branca de que Abrego Garcia tem um histórico de violência, apesar de sua esposa dizer que não deveria ser usada contra ele.

No final de 2022, o Abrego Garcia também foi parado no Tennessee por excesso de velocidade e tinha várias outras pessoas no carro. Um porta -voz da Patrulha Rodoviária do Tennessee disse à CNN que Abrego Garcia foi sinalizada para a aplicação da lei federal: “Quem tomou a decisão de não detê -lo”.

Na sexta -feira, a Casa Branca também divulgou uma indicação investigativa do DHS que descreveu o encontro e a história da imigração de Abrego Garcia. Segundo o relatório, Abrego Garcia disse ao oficial que estava dirigindo de Houston para Temple Hills, Maryland, para “trazer pessoas para realizar trabalhos de construção”, mas a falta de bagagem no veículo levou o oficial “a suspeitar que este foi um incidente de tráfico de seres humanos”. O relatório também disse que “fontes do DHS indicam que o Abrego foi identificado por meio de investigações oficiais da aplicação da lei como membro” do MS-13.

Na sexta -feira, Tricia McLaughlin, porta -voz do Departamento de Segurança Interna, alegou que os fatos que envolvem o trânsito de Abrego Garcia param “cheiram a tráfico de pessoas” – apontando para o número de pessoas e a falta de bagagem no carro.

Sua esposa, Vasquez Sura, no entanto, disse em comunicado que seu marido “trabalhava em construção e, às vezes, transportava grupos de trabalhadores entre os locais de trabalho, por isso é totalmente plausível que ele teria sido parado enquanto dirigia com outras pessoas no veículo”.

“Ele não foi acusado de nenhum crime ou citado por nenhuma irregularidade”, disse ela. “Infelizmente, Kilmar está atualmente preso sem contato com o mundo exterior, o que significa que ele não pode responder às reivindicações ou se defender”.

Priscilla Alvarez e Evan Perez, da CNN, contribuíram.