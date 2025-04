Trump autoriza os militares a assumir o controle de terras federais ao longo da fronteira

CNN

O presidente Donald Trump enviou um memorando para Quatro chefes da agência federal na noite de sexta-feira, instruindo-os a permitir que os militares usem e tivessem jurisdição de terras federais ao longo da fronteira EUA-México.

The memo, sent to Interior Secretary Doug Burgum, Homeland Security Secretary Kristi Noem, Secretary of Defense Pete Hegseth and Agricultural Secretary Brooke Rollins, states that the military must “take a more direct role” in efforts to secure the border and calls on the secretaries to act to provide the Defense Department “use and jurisdiction” over certain federal lands “to enable military activities” on military installations.

O memorando afirma que o Departamento de Defesa deve receber jurisdição sobre terras, incluindo a reserva de Roosevelt-uma faixa de terra de 60 pés de largura ao longo da fronteira-para fins militares, incluindo construção de paredes de fronteira e instalação de equipamentos de detecção e monitoramento. O memorando exclui reservas federais indianas.

Trump determinou que os militares dos EUA intensificassem sua presença ao longo da fronteira sul em seu primeiro dia no cargo, e milhares de tropas americanas adicionais de serviço ativo foram ordenadas lá como parte da missão militar em andamento do governo Trump na fronteira, informou a CNN anteriormente.

Como Trump declarou uma emergência nacional na fronteira, de acordo com o memorando, Burgum “pode ​​fazer saques, reservas e restrições de terras públicas para prever a utilização de terras públicas pelo Departamento de Defesa”.

O memorando também confirma O que a CNN relatou no mês passado estava em andamento: planos para os militares assumirem o comando de uma faixa de território ao longo da fronteira, designando terras federais como uma instalação militar.

Os migrantes que atravessam essa área seriam colocados em “segurando” para invadir uma propriedade militar, relatou a CNN anteriormente, até que o Departamento de Segurança Interna possa chegar para buscá -los e deportar – colocando os militares na posição de detiver efetivamente os migrantes, algo que é tradicionalmente uma função de aplicação da lei. Os militares são proibidos de realizar a aplicação da lei doméstica sob a Lei de Posse comitatus de 1878, mas descrevendo a zona como uma área de “holding”, o DOD poderia contornar a lei.

O memorando explica que os quatro chefes de agência “implementarão inicialmente esse memorando em um setor limitado de terras federais” designado por Hegseth. No entanto, a qualquer momento, Hegseth pode “estender atividades” sob o memorando a terras federais adicionais ao longo da fronteira.

O memorando afirma ainda que “os membros das forças armadas seguirão as regras para o uso da força prescrita pelo Secretário de Defesa”.

Natasha Bertrand, da CNN, contribuiu para este relatório.