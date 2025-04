Trump começou a sediar Bukele na Casa Branca, pois El Salvador desempenha papel fundamental na agenda de imigração da administração

CNN

Em uma época em que as alianças americanas foram tensas em seu ponto de ruptura por guerras tarifárias e disputas sobre os gastos militares, um líder se inseriu firmemente nas boas graças do presidente Donald Trump: Nayib Bukele, de El Salvador, que visitará a Casa Branca na segunda -feira.

A disposição de Bukele de aceitar centenas de migrantes que o governo Trump alega são membros de gangues ou criminosos violentos tem sido fundamental para a ambição do presidente de deportar até um milhão de pessoas sem documentos antes do primeiro ano de seu segundo mandato.

O secretário de Estado Marco Rubio, que anunciou no domingo que outros 10 supostos membros de gangues foram enviados a El Salvador, escreveu on -line que a aliança de Trump e Bukele “se tornou um exemplo de segurança e prosperidade em nosso hemisfério”.

A visita de segunda -feira cimentará o status de Bukele como um dos parceiros estrangeiros mais próximos do novo governo Trump, que alienou alguns aliados tradicionais dos EUA em seus primeiros dias. Um dos líderes mais populares da região, Bukele se chamou de “o ditador mais legal do mundo” e o “rei filósofo”, enquanto suspende certas liberdades civis para perseguir as gangues de seu país.

Isso lhe rendeu a ira de organizações internacionais de direitos humanos, que alegam abusos em larga escala em sua repressão ao crime. Mas também lhe rendeu popularidade dentro de El Salvador; Bukele, 43 anos, venceu a reeleição no ano passado por um deslizamento de terra.

Trump tomou conhecimento. Ele chamou seu colega de “Presidente B” nas mídias sociais no fim de semana e o elogiou por “graciosamente” aceitar “alguns dos inimigos alienígenas mais violentos do mundo e, em particular, os Estados Unidos”.

“Acho que ele está fazendo um trabalho fantástico. Ele está cuidando de muitos problemas que temos”, disse Trump a repórteres a bordo da Força Aérea no início da manhã de domingo, quando estava voltando de Miami depois de assistir a uma luta no UFC.

“Ele tem sido incrível”, disse Trump, eliminando quaisquer preocupações com direitos humanos. “Eles têm pessoas muito ruins nessa prisão.”

A instalação que Trump estava referenciando é o notório centro de confinamento do terrorismo, ou Cecot, que Bukele convidou os EUA a usar para os deportados da prisão por uma taxa. O ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador divulgou um vídeo altamente produzido no domingo, mostrando os 10 deportados que chegaram no fim de semana sendo carregados de um avião e marcharam para a prisão em Shackles.

O governo alegou que os enviados a El Salvador são terroristas ou criminosos violentos, mas evidências que provam tanto foram escassas. Os advogados do governo citaram tatuagens ou roupas ligadas a gangues em documentos judiciais para alegar criminalidade.

Para deportar alguns dos homens, o governo confiou na Lei dos Inimigos Alienadores, uma lei secular permitiu deportações sumárias em tempos de guerra. O Supremo Tribunal disse na semana passada que o governo pode continuar usando a lei por enquanto para remover os migrantes dos EUA.

Em uma decisão separada, o Supremo Tribunal disse que o governo deve “facilitar” o retorno de um pai de Maryland deportado por engano para El Salvador, embora parasse de exigir que o governo o devolva aos Estados Unidos.

Trump disse que depois seguiria a diretiva do tribunal se isso ordenasse que ele “traga alguém de volta”, embora os advogados do Departamento de Justiça não pudessem fornecer informações sobre o que estão fazendo para devolver Kilmar Armando Abrego Garcia aos EUA.

O governo Trump disse em um pedido de sábado que Abrego Garcia está “vivo e seguro” em Cecot. Um dia depois, o governo insistiu que não é obrigado a trabalhar com funcionários de El Salvador para garantir o retorno de Abergo Garcia-um argumento que tem o potencial de estabelecer outro confronto de alto perfil entre o governo e o judiciário federal sobre a imigração.

Questionado em um briefing na semana passada se Bukele poderia trazer Abrego Garcia de volta aos Estados Unidos durante a viagem do líder, o secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, demurgou, observando que o tribunal exigiu que o governo “facilite o retorno, não para efetuar o retorno”.

“O presidente Bukele estará aqui na Casa Branca na segunda-feira para falar sobre a cooperação que está no nível mais alto de todos os tempos”, disse ela. “E agradecemos muito a cooperação do Presidente Bukele e El Salvador e o repatriamento dos membros de gangues de El Salvadoreiano que o governo anterior permitiu se infiltrar em nosso país”.