Trump direcionando o processo de acreditação da faculdade em nova ordem executiva

CNN

–



O presidente Donald Trump deve mirar no processo de acreditação da faculdade com uma nova ordem executiva na quarta -feira, disse um funcionário da Casa Branca, sua última mudança para o controle exato das instituições de ensino superior da América.

A ordem, relatada pela primeira vez pelo Wall Street Journal, tem como alvo o processo do governo federal para decidir o que faculdades e universidades podem acessar bilhões de dólares em empréstimos para estudantes federais e subsídios de Pell – uma fonte significativa de receita indireta para muitas dessas instituições.

A Ordem Executiva pede ao Secretário de Educação que “responsabilize o ensino superior, incluindo a negação, monitoramento, suspensão ou rescisão por mau desempenho ou violações da Lei Federal dos Direitos Civis”, disse a autoridade da Casa Branca à CNN.

Ele também “instrui o procurador -geral e o Secretário de Educação para investigar e rescindir a discriminação ilegal por instituições de ensino superior americanas, incluindo escolas de direito e escolas de medicina”, disse a autoridade.

A ação foi liderada pelo Conselho de Política Doméstica de Trump, disse o funcionário, como parte dos esforços em andamento do vice -chefe de gabinete Stephen Miller e outros para promover a agenda do presidente no ensino superior.

Isso ocorre uma semana depois que o governo Trump anunciou um congelamento de US $ 2,2 bilhões no congelamento da Universidade de Harvard, estabelecendo um grande confronto sobre a liberdade acadêmica, o financiamento federal e a supervisão do campus.

A secretária de Educação Linda McMahon estará presente no Salão Oval para a assinatura de pedidos das 17h, de acordo com o secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.