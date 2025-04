Trump diz que está pronto para falar como novas perdas do mercado de ações caos de tarifa de combustível

CNN

A grande questão, pois as vendas globais de ações apontam para mais uma semana de mercados de mergulho nos EUA é a quantidade de dor que o presidente Donald Trump está preparado para infligir para testar suas teorias tarifárias.

Trump disse no domingo à noite que está “aberto a conversar” com os líderes mundiais sobre novos acordos, enquanto colocava um rosto corajoso no caos desencadeado por suas guerras comerciais depois de um fim de semana jogando golfe em suas propriedades exclusivas da Flórida. Trump também afirmou que havia conversado com “muitos países” e que, apesar da fúria no exterior por causa de seus ataques comerciais do “Dia da Libertação”, “eles estão sendo muito legais”.

Mas, enquanto ele voltou para Washington a bordo da Força Aérea One, os estoques caíram na abertura em Tóquio e os futuros dos EUA sugeriram que mais grandes perdas estão provavelmente em Wall Street na segunda -feira.

“O que vai acontecer com o mercado? Não posso lhe dizer, mas posso dizer que nosso país ficou muito mais forte e, eventualmente, será um país como nenhum outro”, disse Trump.

Com os mercados fechados no fim de semana após dias de derrotas, o governo teve a chance de fazer um balanço. Mas não há uma nova clareza sobre sua estratégia, à medida que as apostas políticas se tornam mais difíceis.

As principais autoridades enviaram sinais conflitantes no domingo sobre se Trump vê a guerra econômica que ele desencadeou na semana passada como uma alavanca para a negociação de curto prazo-ou se ele leva a uma tentativa de refazer a economia mundial que poderia levar anos.

A confusão veio contra um cenário de crescente desconforto entre alguns parlamentares republicanos sobre o ataque comercial e como multidões maciças em todo o país realizaram protestos anti-Trump no maior show de dissidência de seu segundo mandato.

O presidente e seus assessores seniores também parecem alheios à ansiedade no país com a possibilidade de suas políticas poderiam causar uma recessão – ou ter tanta certeza em suas opiniões que eles realmente não precisam se importar. Trump postou um vídeo de si mesmo na Flórida, e a Casa Branca lançou uma declaração bizarra, observando sua vitória em uma partida de campeonato de golfe.

Foi um lembrete de que Trump e seus amigos milionários e bilionários não compartilham as preocupações de famílias americanas regulares, que estão preocupadas com suas economias de aposentadoria e como eles pagarão mantimentos e carros quando as tarifas aumentam os preços. Enquanto o presidente insiste que seus planos de cortes de impostos deixarão a todos mais prósperos, ele ainda está dando uma aposta depois de vencer um segundo mandato em parte porque os eleitores acharam que o governo Biden fez um emprego ruim sobre a inflação.

A lógica das tarifas de Trump em 185 nações e territórios é que o resto do mundo passou décadas arrancando a América e que o protecionismo mais agressivo em décadas retornará empregos para ferir o coração industrial dos EUA.

É verdade que os lucros da globalização – que viram muitos empregos nos EUA desaparecerem no exterior – não foram igualmente compartilhados. Mas os Estados Unidos são a nação mais rica e poderosa da história e lucrou mais com o sistema comercial livre que Trump procura destruir.

E o impacto de suas tarifas maiores do que o esperado ameaça causar tanta interrupção que lança os EUA e o mundo em uma recessão, causando enormes perdas de empregos e destruindo as finanças de milhões de pessoas. Tais medos estão parcialmente por trás do colapso dos mercados globais na semana passada e os medos tão piores estão por vir.

Foi deixado no gabinete de Trump no domingo para tentar explicar o método por trás de sua guerra tarifária, uma abordagem que ele desejava há muito tempo de implementar, mas que muitos economistas consideram tolos e perigosos.

Jake Tapper, da CNN, perguntou ao secretário da Agricultura Brooke Rollins quanto tempo o caos tarifário duraria e se era uma tática de negociação. Sua resposta definiu a contradição política que está causando uma profunda incerteza e os mercados de ações assustadoras.

“Esta é uma questão de segurança nacional. Trata-se de reorganizar milhares, centenas de milhares, milhões de empregos”, disse Rollins em “Estado da União”, parecendo confirmar que Trump está empenhado em uma reordenação fundamental da economia global, com uma tentativa de recriar a força de fabricação da altura da era industrial.

Mas Rollins disse então que 50 países estavam “queimando as linhas telefônicas na Casa Branca” e implicavam que as tarifas eram apenas como alavancagem. “Este é o melhor negociador que é um empresário à frente do nosso governo”, disse ela.

Isso foi consistente com as observações posteriores de Trump sobre a Força Aérea de que ele estava disposto a conversar com a China e a União Europeia sobre reduzir os déficits comerciais com os Estados Unidos. Os comentários podem ser vistos em alguns trimestres como uma tentativa de limitar os danos que se espera atingir os mercados de ações na segunda -feira.

As negociações bilaterais com dezenas de países poderiam conceber novas condições comerciais que pudessem melhorar a posição dos Estados Unidos. Mas essa abordagem não seria suficiente para recriar a Era de Ouro do Século XIX de fabricação que Trump é promissor. E é questionável se os ganhos justificariam a destruição econômica que o presidente está causando.

O governo parece estar interessado apenas no tipo de “acordos” que exigiria que outros países adotassem a capitulação total. “Isso não é uma negociação”, disse o principal consultor comercial de Trump, Peter Navarro, no “Sunday Morning Futures” da Fox News. Ele alertou que oferecer aos EUA uma tarifa zero não seria suficiente e as nações sinalizadas devem ceder às demandas da Casa Branca em outras questões, incluindo barreiras e moedas não tarifárias.

Embora a preocupação de Trump com os americanos deixados para trás pela economia do século XXI seja louvável, sua obsessão por déficits comerciais e o comércio de mercadorias representa uma visão de mundo arcaica. Isso ignora como a economia dos EUA se tornou um gigante de tecnologia e serviços e como nunca será capaz de produzir bens básicos, como roupas economicamente como economias de salários mais baixos no exterior. Fazer bens básicos nos Estados Unidos custaria mais, aumentaria o custo de vida e prejudicaria a prosperidade de muitos americanos.

Enquanto Rollins parecia estar seguindo o exemplo de Trump na semana passada, sugerindo que as tarifas eram alavancadas, o secretário de Comércio Howard Lutnick entrou no domingo.

“Não há adição”, disse ele sobre as funções que entram em vigor na quarta -feira. “Eles definitivamente vão ficar no lugar por dias e semanas”, disse Lutnick no “Face the Nation” da CBS. Ele acrescentou: “O presidente precisa redefinir o comércio global.… Os países do mundo estão nos roubando, e precisa terminar”.

Lutnick parece estar apostando que a força dos EUA pode forçar as nações mais fracas a dobrar. Ele disse a Pamela Brown da CNN na semana passada que seria imprudente retaliar. “Se você está com raiva e luta contra o melhor cliente do mundo, você vai perder. Somos o lutador de sumô deste mundo.”

Esse é o poder dos EUA que pode triunfar em confrontos individuais com a maioria das outras nações. Mas o governo raramente fala sobre o impacto da retaliação tarifária multifront simultaneamente de todos os grandes poderes comerciais. A China, por exemplo, agora enfrenta uma tarifa cumulativa de 54% sobre suas importações para os EUA, o que significa que a compra do poder de compradores dos EUA será severamente restringida, pois – apesar da insistência de Trump de que outros países pagam por tarifas – os consumidores pagarão a conta. Isso pode martelar os varejistas dos EUA e aumentar a confiança do consumidor, configurando as condições que podem levar a uma recessão. A China também impôs uma tarifa de 34% às importações dos EUA, tornando um mercado difícil de reduzir ainda mais para empresas americanas.

As enormes perdas nos mercados de ações dos EUA na semana passada – o Dow e o S&P 500 caíram mais de 5% somente na sexta -feira – alarmou milhões de americanos cujas aposentadorias dependem de seus planos 401 (k).

Mas o secretário do Tesouro, Scott Bessent, insistiu que não precisava haver uma recessão e descartou o impacto a longo prazo das perdas do mercado de ações, usando palavras como “rapazes” e “processo de ajuste” para explicar o pânico. E falando sobre o “Meet the Press” da NBC, Bessent rejeitou a ideia de que as pessoas que querem se aposentar logo tiveram um golpe sério. “Os americanos que guardaram anos em suas contas de poupança, acho que não olham para as flutuações do dia-a-dia do que está acontecendo”, disse Bessent. Ele acrescentou: “A razão pela qual o mercado de ações é considerado um bom investimento é porque é um investimento de longo prazo. Se você olhar no dia a dia, semana a semana, é muito arriscado. A longo prazo, é um bom investimento”.

Tecnicamente, Bessent está correto e, ao longo de anos e décadas, as ações têm sido um investimento sólido, por meio de correções e recessões de mercado. Mas seus comentários foram os mais recentes comentários extraordinariamente surdos de um membro do gabinete multimilionário. Bessent é um ex -gerente de fundos de hedge rico.

Tais atitudes levantam a questão de saber se a estratégia do presidente lhe custará apoio público – especialmente se as tarifas permanecerem em vigor por meses e os aumentos de preços começarem a realmente punir as famílias. Pesquisas nacionais recentes do Wall Street Journal, da CBS News e da Marquette University Law School, todas levadas antes do anúncio do “Dia da Libertação” de Trump, encontraram a maior parte dos americanos desaprovados das políticas tarifárias do presidente.

Alguns senadores republicanos já estão nervosos. Vários contrataram uma medida apoiada pelo senador do Partido Republicano Chuck Grassley para exigir que os presidentes justifiquem novas tarifas ao Congresso. Os legisladores teriam que aprová -los dentro de 60 dias ou expirariam.

A senadora Maria Cantwell, democrata do estado de Washington, co-liderou o esforço com Grassley, disse no domingo que o momento bipartidário estava crescendo atrás do projeto e que sete senadores do Partido Republicano estavam agora listados como co-patrocinadores em uma pausa incomum com Trump.

“Tenho certeza de que eles ouvem seus constituintes. Os desafios do consumidor já estão começando a surgir, e certamente o impacto do mercado de ações na renda da aposentadoria está abalando muitas pessoas”, disse Cantwell na CBS. A medida, no entanto, enfrenta um caminho muito mais difícil na casa, e é duvidoso neste momento que possa acumular maiorias à prova de veto.

Depois de meses de luto por sua perda de novembro, os democratas estão mostrando sinais de vida. Um candidato liberal conquistou uma grande vitória em uma corrida por um assento na Suprema Corte de Wisconsin na semana passada. E o tamanho dos protestos contra Trump e Elon Musk em muitas cidades no sábado pode agir um despertar de um movimento de resistência mais um ano e meio antes das eleições de 2026 no meio do mandato.

Mas Trump não está mostrando sinal de correção do curso. Ele escreveu sobre sua rede social da Verdade no sábado, que “somos o” posto de chicote “idiotas e desamparados”, mas não mais “. O presidente acrescentou: “Esta é uma revolução econômica, e venceremos. Fique duro”. No dia seguinte, ele voltou ao campo de golfe.