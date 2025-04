Trump diz que os EUA iniciaram conversas diretas com o Irã sobre seu programa nuclear

CNN

O presidente Donald Trump disse na segunda -feira que as negociações diretas estão em andamento entre os Estados Unidos e o Irã sobre o programa nuclear de Teerã.

Falando ao lado do primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu na Casa Branca, Trump disse que uma “grande reunião” ocorreria no sábado. Trump se recusou a dar mais detalhes sobre a reunião, além de dizer que seria “no nível superior”.

“Acho que todo mundo concorda que fazer um acordo seria preferível a fazer o óbvio”, disse Trump.

Espera -se que as autoridades americanas se sentem com autoridades iranianas para discutir diretamente um acordo nuclear no sábado em uma reunião organizada por Omã, uma pessoa familiarizada com os planos confirmados para a CNN na segunda -feira.

Mas a fonte não sabia dizer quem participaria e em que nível. Acredita -se que o enviado do Oriente Médio de Trump, Steve Witkoff, esteja lidando com o arquivo do Irã.

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse na segunda-feira nos EUA e no Irã, manterá as negociações de alto nível em Omã no sábado.

“É tanto uma oportunidade quanto um teste. A bola está na corte da América”, disse o ministro das Relações Exteriores.

As conversas diretas entre os EUA e o Irã poderiam representar um golpe para Israel, que há muito tempo defende a impressionação das instalações nucleares do Irã. Trump indicou uma preferência por negociar o programa nuclear do Irã.

O Irã já havia rejeitado a oferta de negociações diretas de Trump sobre seu programa nuclear, oferecendo -se a se envolver em negociações indiretas. A oferta de Trump, que ele enviou ao líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei em março, propôs negociações sobre um novo acordo nuclear, com um ultimato de dois meses para chegar a um acordo, uma fonte familiarizada com o conteúdo da carta disse anteriormente à CNN.

“Não evitamos conversas; é a violação de promessas que causou problemas para nós até agora”, disse o presidente iraniano Masoud Pezeshkian em comentários televisionados no mês passado, quando ele rejeitou negociações diretas. “Eles devem provar que podem construir confiança”.

A missão iraniana à ONU se recusou a comentar quando questionada sobre negociações diretas ou a reunião que Trump anunciou.

Trump na segunda -feira expressou otimismo de que as negociações teriam sucesso em convencer o Irã a abandonar seu programa nuclear, que Teerã insiste ser para fins pacíficos.

“Espero que essas conversas sejam bem -sucedidas. E acho que seria do melhor interesse do Irã se forem bem -sucedidos. … Esperamos que isso aconteça”, disse ele.

“Se as conversas não são bem -sucedidas com o Irã, acho que o Irã estará em grande perigo”, alertou Trump.

Tanto Israel quanto os EUA prometeram que nunca deixarão o Irã adquirir uma arma nuclear.

Em dezembro, o chefe da vigilância nuclear das Nações Unidas, Rafael Grossi, disse à Reuters que o Irã está “dramaticamente” acelerando seu enriquecimento de urânio com até 60% de pureza, mais próxima do nível de cerca de 90%, que é o grau de armas. Em janeiro, Grossi alertou novamente que o Irã está “pressionando o pedal do acelerador” em seu enriquecimento de urânio.

Os EUA estão enviando mais ativos militares para o Oriente Médio, à medida que as tensões na região continuam a surgir.

O governo Trump começou a aumentar a ação militar contra os houthis apoiados pelo Irã no Iêmen em meados de março, com ataques aéreos que mataram pelo menos 53 pessoas e feriram quase 100 outras, de acordo com o ministério da saúde de Houthi.

Na semana passada, a CNN relatou o custo total da ação militar dos EUA contra os houthis estava quase 1 bilhão em pouco menos de três semanas, mesmo quando os ataques tiveram um impacto limitado na destruição das capacidades do grupo terrorista, disseram três pessoas sobre o progresso da campanha à CNN.

A ofensiva militar já usou centenas de milhões de dólares em munições para greves contra o grupo, incluindo mísseis de cruzeiro de longo alcance de Jassm; JSows, que são bombas de deslizamento guiado por GPS; e mísseis Tomahawk, disseram as fontes.

Esta história foi atualizada com relatórios adicionais

Alex Marquardt da CNN, Kylie Atwood, Alayna Treene e Michael Rios contribuíram para este relatório.