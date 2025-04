Trump e Francis, ambos eleitos como forasteiros, brigam de longe por políticas e divergiram no estilo de liderança

CNN

–



Quando o recém -eleito papa Francisco retornou à recepção de seu hotel em Roma para resolver pessoalmente sua conta um dia depois de ser apresentado a multidões aplaudindo na Praça de São Pedro em 2013, foi um primeiro vislumbre da modéstia que veio a definir seu papado.

Mas, para um promotor imobiliário, virou a estrela da televisão observando desenvolvimentos de sua cobertura em Manhattan, era um sinal de outra coisa.

“Não gosto de ver o papa em pé no balcão de check -out (recepção) de um hotel para pagar sua conta”, escreveu Donald Trump, ainda anos de montar sua primeira oferta presidencial, escreveu no Twitter. “Não é um papa!”

Havia pouco em comum entre o agora presidente Trump e o Papa Francisco, que morreram segunda-feira aos 88 anos. Os dois homens lutaram de longe em questões de imigração e meio ambiente, adotaram abordagens divergentes para as suntuosas armadilhas de seus respectivos escritórios e viviam muito diferentes tipos de vidas.

“É por isso que nunca serei papa!” Trump respondeu a um comentarista em seu cargo em 2013, que observou “a diferença entre o papa e você é o papa não precisa se gabar constantemente de como ele é ótimo”.

No entanto, para todas as diferenças óbvias, houve alguma sobreposição de como Francis e Trump chegaram a suas posições e como eles viram seus papéis.

Cada um foi eleito como alguém de fora e trouxe ao seu cargo uma promessa de representar a esquecimento da sociedade: para Trump, os trabalhadores americanos que ele disse que Washington passaram em uma era de globalização; E para Francisco, os pobres e marginalizados frequentemente deixados ao lado de um mundo em rápida mudança.

Ambos também buscaram mudanças dramáticas nas instituições que administravam: o amplo governo federal de Trump e a igreja católica forte de bilhões de pessoas para Francisco.

“Ele é um homem muito bom que amava o mundo. E ele amava especialmente pessoas que estavam tendo dificuldades. E isso é bom para mim”, disse Trump na segunda -feira depois de pedir bandeiras em prédios federais reduzidos para metade dos funcionários.

Trump enviou seu amor aos católicos americanos antes de rapidamente voltar suas observações em direção à sua força entre os eleitores católicos.

“Nós amamos todos vocês, estamos com todos vocês. Eles estavam comigo durante a eleição, como você sabe, com muita força”, disse Trump no rolo anual de ovos de Páscoa da Casa Branca. “É apenas uma honra ter o apoio dos católicos. Sinto -me muito mal por eles porque eles amam o papa”.

Quando eles se conheceram durante o primeiro mandato de Trump no Vaticano em 2017-seu único encontro presencial-Trump e Francis já estavam emaranhando sobre a questão da imigração depois que Francisco declarou qualquer um que construa um muro para impedir que os migrantes “não fossem cristãos”. Trump passou a campanha presidencial de 2016 prometendo construir um muro ao longo da fronteira do sul dos EUA para manter os migrantes afastados.

Essas diferenças foram deixadas de lado durante a visita de Trump, onde ele foi acompanhado por sua esposa Melania, que usava um véu preto tradicional. Ambos os líderes pareciam determinados a não deixar sua disputa estragar o encontro.

E, como a maioria dos presidentes antes dele, Trump saiu de sua reunião com o papa aparecendo estrelado.

“Ele é algo, ele é muito bom. Tivemos uma reunião fantástica e fizemos uma turnê fantástica, foi muito bonito”, disse Trump.

Trump e a primeira-dama haviam chegado ao Vaticano cerca de meia hora antes, sua longa moto e SUV preto blindado um forte contraste com o Ford Focus azul que o próprio Francisco havia chegado para trabalhar naquele dia.

A reunião não foi totalmente desprovida de política. O papa apresentou a Trump uma cópia de seu influente documento encíclico sobre a preservação do meio ambiente, que foi interpretada como uma tentativa de Francis de incentivar Trump a adotar esforços mais fortes no combate à mudança climática. (Não parecia eficaz; Trump se retirou do acordo climático de Paris algumas semanas depois).

Como muitos líderes mundiais que assistem a Trump de longe, Francis achou Trump mais fácil de conversar do que sua dura linguagem na campanha poderia ter sugerido.

Ele aliviou o clima ao sacudir a mão de Melania Trump, perguntando a ela em italiano: “Você deu a ele a Potica para comer?” – Referindo -se à sobremesa eslovena que poucos poderiam imaginar o antigo modelo glamouroso preparando a cozinha da Casa Branca.

Francis também entregou a Trump um medalhão gravado com a imagem de uma oliveira, que ele explicou ser “um símbolo de paz”.

“Podemos usar a paz”, respondeu Trump. Enquanto eles se separaram, Trump disse a ele: “Não vou esquecer o que você disse”.

Reuniões influentes com Obama e Biden



Os três presidentes dos EUA que conheceram Francis se viram movidos pela experiência de maneiras diferentes. O presidente Barack Obama deu o raro passo de viajar para a base conjunta Andrews para cumprimentar Francis no início da visita de sucesso do papa aos Estados Unidos em 2015.

Mais tarde, o papa liderou um curto desfile em seu popemóbil ao ar livre ao redor do gramado do sul, que estava lotado de milhares que vieram testemunhar uma rara visita papal à Casa Branca, alguns que carregavam bebês para o papa se beijar.

O momento cultural não pôde ser negado vários meses depois no Halloween, quando o filho de um funcionário do governo chegou ao evento anual da Casa Branca ou travessuras, vestida como o pontífice, com um pequeno carro branco.

Foi nessa visita que Francis se encontrou em particular com membros da família do então Vice, Joe Biden, logo após a morte de seu filho Beau Biden por câncer. Aconselhando os Biden dentro de um cabide de avião no Aeroporto Internacional da Filadélfia, Francis “nos proporcionou mais conforto que até ele, eu acho, entenderá”, Biden relataria mais tarde.

Depois de se tornar presidente, Biden viajou para Roma em meio a um debate furioso dentro da Igreja Católica dos EUA sobre se ele e outros políticos que apóiam os direitos ao aborto devem receber a Comunhão. Depois, Biden disse que Francis o chamou de “bom católico” e que ele deveria continuar recebendo o sacramento.

No ano passado, enquanto ele estava se preparando para partir do cargo sob uma nuvem de decepção após sua saída da corrida de 2024 e a perda de seu vice -presidente para Trump, Biden planejou visitar Roma novamente para conhecer Francis. A viagem foi cancelada em meio a incêndios florestais em Los Angeles, mas em seus últimos dias quando o presidente Biden concedeu a Francis a maior honra civil do país, a Medalha Presidencial da Liberdade.

Trump e Francis nunca mais se encontrariam após o encontro de 2017. Depois que Trump foi eleito para um segundo mandato, Francis apontou severa os planos de seu governo para deportações em massa, alertando esse passo privaria os migrantes de sua dignidade inerente e “terminará mal”.

Foi uma repreensão notável, emitida em uma carta para nós, bispos. Parecia mirar no vice -presidente JD Vance por sua defesa de deportações por motivos teológicos.

“O amor cristão não é uma expansão concêntrica de interesses que pouco a pouco se estendem a outras pessoas e grupos”, escreveu o papa, respondendo à afirmação de Vance de que as pessoas deveriam cuidar de sua família, comunidades e país antes de expandir os cuidados com os outros.

De certa forma, a ruptura parecia refletir uma brecha crescente entre os católicos americanos tradicionalistas e o Vaticano sob Francis, que procurou ser mais inclusivo a casais, mulheres e outros grupos do mesmo sexo.

Ainda assim, a discórdia não parecia se infiltrar na reunião de Vance com Francis no domingo de Páscoa, apenas um dia antes de ele morrer. Vance parece ter sido o último líder mundial que Francis se encontrou antes de sua morte. Ele se sentou brevemente com o papa em uma sala de recepção na Casa Santa Marta, a pousada do Vaticano, onde vive desde sua eleição em 2013.

Vance, que se chamou de “bebê católico” depois de se converter para a fé como adulto, estava em terrenos do Vaticano no domingo por menos de 20 minutos, e a reunião não havia sido confirmada com antecedência. Durante sua curta sessão, o papa presenteou o vice -presidente um empate, rosários e três grandes ovos de Páscoa de Chocolate para os três filhos de Vance.

“Eu oro por você todos os dias”, Vance podia ser ouvido dizendo ao pontífice enquanto eles se sentavam juntos no Vaticano.

Esta história foi atualizada com as observações de Trump na segunda -feira.