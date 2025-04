Trump encontra o Espírito Europeu Kindred em Meloni

Washington

A primeira -ministra da Itália, Giorgia Meloni, exatamente duas frases no Salão Oval na quinta -feira para sinalizar para seu anfitrião, ela era um espírito afim.

“Nós dois compartilhamos outra luta, que é a luta contra a ideologia acordada e dei que gostaria de apagar nossa história”, proclamou ela em inglês, usando algumas das palavras de códigos favoritas do presidente Donald Trump para descrever sua batalha contra o que eles vêem como ideais progressistas correndo.

Foi uma tentativa inocente de deixar claro desde o início que ela não era o tipo de líder europeu que Trump sediou na mesma sala ao longo dos últimos dois meses.

Populista, conservadora e uma operadora política astuta, Meloni chamou a atenção de Trump e seus conselheiros. Ela era a única líder da Europa a comparecer à sua inauguração em janeiro. Ela é amiga de seu conselheiro mais poderoso, o bilionário Elon Musk. E ela adotou o mesmo tipo de postura anti-migração que ajudou a alimentar o retorno de Trump à Casa Branca.

Como o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, outro aliado que visitou a Casa Branca nesta semana, Meloni parecia saber exatamente o que dizer para transmitir seus bonafides de maga.

“O objetivo para mim é tornar o Ocidente grande novamente”, disse ela. “E acho que podemos fazer isso juntos.”

Se essa é a ambição de Trump é outra questão. A Europa dificilmente é uma grande prioridade para Trump. Na medida em que ele está prestando atenção – sobre o comércio e a guerra na Ucrânia – ele tem sido severamente crítico, sugerindo que o continente passou as últimas décadas conivendo para “ferrar” os Estados Unidos.

Ainda assim, ter um líder em Roma que compartilha sua hostilidade em relação aos ideais liberais equivale a uma abertura conveniente para Trump em um momento em que os laços transatlânticos se esticaram com seu ponto de ruptura.

Ao contrário do líder real da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen-que, apesar das repetidas tentativas, não garantiu uma reunião ou conversa com Trump desde que assumiu o cargo, segundo autoridades europeias-Meloni é uma líder nacional que foi eleita, em parte, com base em sua plataforma de extrema direita.

E enquanto as autoridades do governo de Joe Biden expressaram uma surpresa agradável com o firme apoio de Meloni à Ucrânia e elogiaram sua mordomia do grupo de 7 anos no ano passado, ela não é considerada por Trump como tendo sido excessivamente perto de seu antecessor imediato – algo que alguns dos assessores de Trump dizem ter prejudicado von Der Leyen, as tentativas de cultivar.

Antes de sua visita, um assessor de Trump descreveu Meloni como um canal para a Europa que poderia atuar como intermediário pelo resto do continente.

“Certamente a vemos como um interlocutor valioso com a UE”, disse o funcionário.

A própria Meloni disse antes de chegar a Washington, ela entendeu bem as expectativas de sua visita.

“Estou ciente do que represento e estou ciente do que estou defendendo”, disse ela, brincando que sentiu zero pressão das altas apostas.

Pelo menos em seus compromissos públicos, há pouco mais Meloni poderia ter pedido em termos de elogios de Trump.

“Todo mundo a ama e a respeita”, disse Trump enquanto o encontro estava começando. “Não posso dizer isso sobre muitas pessoas.”

Isso pode ser uma exagero – seus oponentes na Itália a acusam de duplicidade em curryar favor com Washington e Bruxelas – mas pelo menos na mente de Trump, a capacidade de Meloni de manter as relações com líderes europeus e consigo mesmo é um feito importante.

Ao contrário de Emmanuel Macron, da França, Keir Starmer da Grã -Bretanha ou Volodymyr Zelensky, da Ucrânia – cuja visita oval em fevereiro terminou em desastre cacofônico – Meloni não estava na Casa Branca para convencer o presidente a adotar um certo curso quando se trata de Ucraína ou para tentar correção de suas opiniões da Europa.

Quando Trump começou a deitar -se em Zelensky durante a reunião na quinta -feira, declarando -se “não um grande fã” do presidente ucraniano, Meloni optou por não intervir.

E enquanto ela descreveu o presidente russo Vladimir Putin como L’VASASORE -O invasor-Ao responder a uma pergunta em italiano sobre quem foi responsável pela guerra, ela cortou sua sensação de meio-relação antes que a declaração pudesse ser lida em voz alta em inglês para Trump ouvir.

“Eu farei isso”, disse ela ao tradutor, contando em inglês o que ela acabou de dizer sobre o aumento dos gastos de defesa da Itália, mas pulando sua resposta em Putin.

Meloni coordenou estreitamente com von der Leyen antes de viajar para Washington, segundo autoridades europeias, e mantém relacionamentos estreitos com seus colegas em Paris, Londres e Berlim. No entanto, seu poder de garantir alívio da tarifa de 20% ameaçou a UE; Qualquer novo acordo comercial teria que ser negociado entre os funcionários de Washington e UE em Bruxelas.

Até agora, esses funcionários ganharam pouca clareza sobre o que Trump está procurando em um novo acordo, e não era óbvio que Meloni estava partindo de Washington com novas idéias.

Ainda assim, Trump estava otimista de que um acordo comercial poderia ser alcançado – “haverá um acordo comercial, 100%”, disse ele ao se sentar para o almoço – que era pelo menos um vislumbre de esperança para evitar uma guerra comercial transatlântica.

No comércio e na defesa, a Itália de Meloni não é exatamente o que Trump está procurando na Europa. Seu superávit comercial com os Estados Unidos custa cerca de US $ 45 bilhões, enquanto os americanos compram sacos de Chianti, queijo parmesão e Gucci. Atualmente, gasta apenas cerca de 1,5% de sua produção doméstica em defesa, bem abaixo da meta de 2% estabelecida pela OTAN.

Normalmente, ambos seriam áreas maduras para uma palestra irritada de Trump. Mas ele encobriu esses irritantes na Casa Branca, tratando Meloni apenas com respeito.

“Eu diria que ela conquistou a Europa”, disse ele brilhando.

Ele até aceitou o convite para visitar Roma para uma reunião com outros europeus.