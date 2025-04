Trump está certo: todos se lembrarão do dia em que lançou uma guerra comercial total

CNN

Donald Trump acabou de fazer a maior aposta política com a economia dos EUA de qualquer presidente moderno.

Os presidentes normalmente tentam fazer tudo o que podem para evitar perturbar o mecanismo econômico e a estabilidade global do país – especialmente se o desemprego estiver baixo e o crescimento está passando, como foi quando ele assumiu Joe Biden.

Mas com sua impressionante explosão de novas tarifas sobre quase todas as importações de 185 nações, Trump administrou um choque extraordinário que foi contra o conselho de quase todos os especialistas econômicos e as lições de alguns dos mais sombrios presságios da história.

Ele foi com uma crença ao longo da vida no poder místico de tornar os bens importados não competitivos para aumentar a produção doméstica. Não importa que as guerras comerciais tendem a terminar mal e que as tarifas são mais uma característica do século XIX do que a 21.

Em uma aparição surreal no jardim de rosas da Casa Branca na quarta -feira, Trump se apegou a um grande pôster que mostrou novas taxas de tarifas enquanto balançava ao vento. O mundo viu um presidente irrestrito com os únicos holofotes que ele adora, arriscar o destino econômico de bilhões de pessoas com uma aposta política estranha.

A maior surpresa política é que Trump-em nome de reviver as perspectivas econômicas das regiões pós-industriais devastadas pela perda de empregos e fábricas no exterior-está prestes a infligir dor real aos americanos.

Ele foi eleito há cinco meses em grande parte porque os eleitores ficaram frustrados a preços altos para compras e moradias após a inflação infligida por Covid-19 e após os gastos do governo Biden ajudaram a superaquecer a economia. O candidato democrata Kamala Harris teve poucas boas respostas quando perguntou como ela cortou os preços. Mas Trump projetou a solidariedade de colarinho azul trabalhando na estação de batatas fritas em um McDonalds da Pensilvânia.

No entanto, ele se tornou all-in em uma política que fará quase tudo o que as pessoas compram-de fast food a eletrônicos, carros e novas casas-mais caras. As pessoas mais pobres se machucarão mais do que os amigos ricos de Trump, assim como aqueles que vivem com renda fixa e não suportam olhar para seus 401ks.

Ele disse à NBC no fim de semana que “não poderia se importar” se o custo de comprar carros disparasse. Seu novo experimento tarifário sugere que ele quer dizer isso. É uma peça impressionante de posicionamento político para um presidente bilionário que chefia um gabinete de colegas bilionários e milionários.

Ninguém pode prever exatamente como essa aposta será exibida.

Supondo que toda a gama de tarifas seja implementada e não há opt-out de última hora-uma possibilidade que não pode ser ignorada, dadas as reversões passadas de Trump-o mundo está pronto para uma guerra comercial em grande escala.

Os líderes estrangeiros estão tão sujeitos a fatores políticos quanto Trump. E eles estarão sob forte pressão para reagir nos EUA por uma tarifa universal de 10% em quase todas as nações, além de taxas muito mais altas para as nações que ele disse serem os piores criminosos.

É difícil pensar em um aliado mais leal do que a Austrália. Mas seu primeiro -ministro Anthony Albanese alertou: “Este não é o ato de um amigo”. As represálias estrangeiras podem criar uma escalada de escalada e fazer Trump – que sempre deseja receber a última palavra – sentir que não tem opção a não ser responder.

O presidente não explicou por que fazia sentido para a economia mais poderosa do mundo lançar uma guerra comercial com pequenos e problemáticos nações como o Camboja com uma tarifa de 49%. Ou por que é uma boa idéia tornar a vida ainda mais difícil para os países em desenvolvimento na África. E ele realmente vai travar brigas econômicas com pinguins? A lista de tarifas da Casa Branca incluía o pequeno Heard e as Ilhas McDonald na Antártica que estão sendo atingidas com uma tarifa de 10% – apesar de ser pouco mais do que um refúgio para aves marinhas.

O outro grande risco político de sua nova abordagem-que oblitera o sistema global de livre comércio que os Estados Unidos passaram décadas construindo-é que é improvável que Trump receberá uma recompensa política de curto prazo de sua aposta.

Muitos analistas acreditam que é uma fantasia que os fabricantes decidam construir novas fábricas e cadeias de suprimentos nos EUA, pois Trump promete. Mas mesmo que o fizessem, as chances de isso acontecer durante seu mandato – ou mesmo no terceiro mandato que ele está provocando apesar das proibições constitucionais – são muito pequenas.

Enquanto as tarifas arrecadam centenas de bilhões de dólares para o Tesouro dos EUA, não está claro se os eleitores comprarão sua alegação de que todos serão compensados ​​por preços mais altos – um novo imposto eficaz – em sua prometida fatura de corte de impostos. E todos os sinais apontam para uma medida, se passa, que favorece proporcionalmente os muito ricos.

Um teste da marca de Trump como empresário desafiador



Não há dúvida da audácia da grande declaração de Trump do “Dia da Libertação” na quarta -feira.

Durante semanas, ele fez ameaças tarifárias e sugeriu que ele se afastasse. Seus apoiadores em Capitol Hill manifestaram o tropo familiar de que seu tumulto representava os movimentos de xadrez mestre de um criador de negócios imbatíveis. Mas, exceto uma reversão que se transformaria em uma grande subida política, dada a coreografia de um ponto de virada “histórico” para a América, Trump não está piscando desta vez.

“Este será um momento muito grande. Acho que você vai se lembrar hoje”, disse Trump a membros do gabinete e líderes do Congresso. “Será um dia que espero que você olhe para trás nos anos e você dirá: ‘Você sabe, ele estava certo. Isso acabou sendo um dos dias mais importantes da história do nosso país.'”

O senso de Trump de que ele criou um ponto de virada provavelmente está certo: alguns economistas prevêem um retorno ao tipo de barreiras comerciais que causaram a Grande Depressão da década de 1930 desencadeará uma recessão.

“Este é um dos dias mais importantes, na minha opinião, na história americana. É nossa declaração de independência econômica”, disse o presidente. Pela primeira vez, a hipérbole de Trump poderia voltar a assombrá -lo.

No entanto, Trump tem um exército de eleitores fiéis que compartilham seu ódio por especialistas e economistas do establishment. Seu argumento de que o mundo está sempre roubando a América o ajudou a vencer duas eleições.

Como ele colocou na quarta -feira, “Durante décadas, nosso país foi saqueado, saqueado, estuprado e saqueado por nações próximas e distantes, tanto amigo quanto inimigo”. Ele acrescentou: “Trabalhadores de aço americanos, trabalhadores de automóveis, agricultores e artesãos qualificados … eles realmente sofreram gravemente. Eles assistiram em angústia enquanto líderes estrangeiros roubaram nossos empregos, trapaceiros estrangeiros saquearam nossas fábricas e os eliminadores estrangeiros destruíram nosso sonho americano que antes é um belo sonho americano”.

Os dois termos de Trump são a prova de que os benefícios da globalização não são universalmente compartilhados. Muitos dos estados de balanço que Trump venceram em 2016 e 2024 são marcados pelo declínio industrial. Os eleitores lembram as promessas feitas a eles por presidentes anteriores e pensam que eles foram mentidos.

“Nos próximos dias, haverá queixas dos globalistas e das terceirizações, e interesses especiais e notícias falsas”, disse Trump à sua audiência na Casa Branca – e seus apoiadores sentados em casa. “Mas nunca esqueça todas as previsões que nossos oponentes fizeram sobre o comércio nos últimos 30 anos se provaram totalmente errado”.

Se Trump derrubar a ortodoxia econômica e retornar a prosperidade a regiões deprimidas, suas crenças contra os grãos serão validadas e seu legado refletirá sua ousadia.

O senador Tommy Tuberville explicou que seus constituintes ainda confiam no presidente. “Eles acreditam nele e ele está tentando algo diferente. Temos que ter um plano de jogo diferente.” O republicano do Alabama e o ex -treinador de futebol de Auburn insistiu: “Não podemos continuar a subir no meio; mais cedo ou mais tarde, teremos que dar um passe, e foi isso que ele acabou de fazer”.

Mas a situação econômica é mais complicada do que um manual de futebol universitário.

Uma razão pela qual os EUA às vezes tiveram tarifas menores do que seus rivais é por causa do poder do consumidor americano, da riqueza de sua própria economia e do raciocínio de que um sistema de livre comércio no qual os Estados Unidos é a força dominante torna o país ainda mais poderoso.

Agora vai ficar muito mais difícil para os americanos comprarem carros novos, televisões de tela plana e até preencher seus carrinhos de compras toda semana. Se os preços subirem e a inflação picos, os consumidores poderiam recuar, fazendo com que o crescimento desacelerasse em uma recessão – e o presidente terá entregado aos democratas um dom político. As filmagens de sua sessão de Rose Garden ancorarão milhares de anúncios de campanha nas eleições intermediárias de 2026 e 2028.

O “Dia da Libertação” de Trump ocorre em um momento em que a turbulência dos últimos dois meses pode estar azedando os eleitores dos republicanos. Em um dos primeiros testes políticos do segundo mandato de Trump, um candidato liberal venceu facilmente uma eleição crítica em Wisconsin, que decidiu o destino político da Suprema Corte do Estado. Republicar uma repreensão clara de Trump e seu amigo que agitam o governo Elon Musk.

O Partido Democrata que lutou para encontrar uma mensagem eficaz contra Trump dificilmente poderia perder depois do concurso de seu partido tarifário.

“Este é um imposto enorme sobre as famílias americanas, tudo para ajudar os bilionários a obter um corte de impostos”, disse o líder da minoria do Senado democrata, Chuck Schumer.

Alguns republicanos podem concordar. Quatro de seu número no Senado tentaram enviar um aviso ao presidente na noite de quarta -feira, votando com os democratas em uma medida puramente simbólica destinada a bloquear tarifas no Canadá.

Mas se o país está indo sobre um penhasco econômico ou para a nova Era de Ouro que ele promete, seu partido – e qualquer outro americano – está indo com ele.