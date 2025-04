Trump está defendendo Obamacare na Suprema Corte. Uma vitória pode aumentar a influência da RFK

Holly Robinson Peete chama RFK Jr. em suas observações de autismo Holly Robinson Peete chama RFK Jr. em suas observações de autismo 04:46



O processo foi aberto no final do primeiro governo Trump por um negócio do Texas e outras pessoas que não desejavam oferecer cobertura de certos serviços preventivos, incluindo medicamentos preparatórios para o HIV, devido a suas objeções religiosas e morais a esses tratamentos.

Eles são representados por Jonathan Mitchell, um conhecido advogado conservador que esteve envolvido em outras disputas de guerra cultural no tribunal, incluindo um caso significativo de aborto na Suprema Corte e que representou Trump quando ele era candidato presidencial em um desafio ao estado da tentativa do Colorado de removê-lo da votação.

As reivindicações das liberdades religiosas dos desafiantes foram divulgadas em procedimentos separados. A disputa em frente ao Tribunal na segunda -feira se concentra em uma cláusula constitucional conhecida como cláusula de nomeação, que estabelece o papel do Presidente e do Senado na nomeação e confirmação de funcionários que exercem um poder significativo do governo.

Os tribunais inferiores concordaram com os argumentos da cláusula de nomeação dos desafiantes, mas apenas como se aplicaram a uma das três entidades diferentes que emitem as recomendações que se tornam os mandatos de cobertura preventiva no Obamacare.

À medida que a Suprema Corte pesa sobre a constitucionalidade da Força -Tarefa, outra rodada de litígios continuará perante o juiz distrital dos EUA Reed O’Connor sobre os mandatos com base nas recomendações da ACA das outras duas entidades, o Comitê Consultivo de Práticas de Imunização, e a Administração de Recursos de Saúde e Serviços, que fornecem diretrizes para mulheres e crianças preventivas.

Esses procedimentos se concentram em questões processuais sobre esses mandatos, e não se o papel dessas entidades no processo era constitucional.

Fora da sala do tribunal, no entanto, Kennedy tem sido particularmente crítico com o ACIP, o comitê que supervisiona as recomendações de vacinas.

O secretário acusou o painel – normalmente uma montagem de pediatras, especialistas em vacinas e outros médicos – de estar muito próximo dos fabricantes que desenvolvem essas vacinas. Como secretário, ele poderia remover e substituir os membros do comitê.

Na disputa que os juízes estão ouvindo na segunda -feira, o advogado geral dos EUA e os inimigos de Obamacare pouparão sobre o papel que o secretário do HHS desempenha ao decidir qual das recomendações da Força -Tarefa de Serviços Preventivos se tornaram mandatos de cobertura.

Os desafiantes argumentam que o secretário praticamente não tem voz sobre o assunto e, portanto, a força-tarefa está agindo como o chamado “diretor principal” que deveria ter sido nomeado pelo presidente e confirmado pelo Senado.

O governo argumenta em seus resumos que os membros da força -tarefa são conhecidos como “oficiais inferiores” e que o “Secretário, não a Força -Tarefa, é o responsável por decidir quais recomendações terão efeito legal final e vinculativo”.

O argumento atual do Departamento de Justiça é uma continuação de como o governo Biden estava se aproximando do caso, e “é tão apropriado legalmente” agora, disse Nicholas Bagley, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Michigan, especializada em direito administrativo e de saúde.

“Mas a Valiamento Ideológico mudou, porque você está investindo o direito de tomar decisões importantes sobre serviços preventivos em alguém que tem visões médicas muito fora do mainstream”, disse Bagley.