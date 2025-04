Trump oferece jantar particular aos principais investidores em sua moeda de meme

Washington

CNN

–



O valor da moeda de meme do presidente Donald Trump subiu na quarta -feira depois que um site promoveu que ele anunciou que alguns detentores da moeda receberiam um convite para um jantar particular com Trump – em uma ilustração gritante do desejo de sua família para lucrar a criptomoeda enquanto ele serve na Casa Branca.

O site oficial da $ Trump Coin prometeu um “jantar inesquecível de gala com o presidente” em 22 de maio em seu clube somente para membros, nos arredores de Washington, para os 220 principais detentores da moeda de meme. Os 25 principais detentores são prometidos por vantagens adicionais: uma “recepção exclusiva” com Trump antes do jantar e um “passeio VIP especial” no dia seguinte.

Na quinta -feira de manhã, o site não especificou onde o passeio ocorreria. Mas uma versão anterior do site, arquivada na quarta -feira pelo Wayback Machine, chamou de “turnê especial da Casa Branca VIP”.

A oferta é a última jogada de Trump e seus parentes no negócio de criptografia. Trump e sua esposa lançaram moedas de meme na véspera de sua inauguração. Outros empreendimentos incluem uma troca de criptografia, World Liberty Financial.

O governo Trump adotou uma posição pró-Cripto, diminuindo a regulamentação da era da indústria e estabelecendo uma reserva de bitcoin.

Na quarta -feira, à medida que as notícias da oferta do jantar se espalharam, o valor da $ Trump Coin subiu em mais de 50%, de acordo com a CoinmarketCap.

O escritório de imprensa da Casa Branca não respondeu imediatamente às perguntas da CNN sobre a oferta de jantar de $ Trump, mas uma porta -voz da Casa Branca disse à Reuters que, como os ativos de Trump são em uma confiança gerenciada por seus filhos, não havia conflito de interesses.

Muitos assessores de Trump disseram que não estavam cientes do jantar antes de ser anunciado no site promocional e disseram que não havia sido amplamente divulgado entre a equipe.

Alejandra Jaramillo da CNN e Kevin Liptak contribuíram para este relatório.