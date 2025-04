Trump para direcionar o poder de captação de recursos democrata ActBlue com o DOJ Sonda

CNN

O presidente Donald Trump está programado para emitir um memorando na quinta -feira, direcionando o ActBlue, a principal plataforma de captação de recursos do Partido Democrata – mirando em um dos principais pilares da infraestrutura financeira para os candidatos democratas.

Um projeto de cópia do Memorando Presidencial, fornecido por um funcionário da Casa Branca, instrui o procurador -geral Pam Bondi a lançar uma investigação sobre plataformas de captação de recursos on -line com o objetivo de reprimir os “doadores de palha” ilegais e contribuições estrangeiras nas eleições dos EUA.

O memorando cita especificamente o ActBlue, que tem sido objeto de investigações e críticas do Congresso do Partido Republicano dos aliados de Trump, incluindo o doador bilionário Elon Musk.

Ele marca o último esforço de Trump para usar seu escritório para destacar indivíduos e organizações que ele vê como agindo contra seus interesses – que vão de escritórios de advocacia que representaram os democratas a Chris Krebs, um ex -funcionário do governo Trump que rejeitou as alegações do presidente de que a fraude generalizada contribuiu para sua perda de eleição de 2020.

O ActBlue não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Mas em uma carta aos apoiadores democratas obtidos na quarta-feira pela CNN, o presidente e CEO da plataforma, Regina Wallace-Jones, disse que a organização estava antecipando um movimento desse tipo de Trump.

“Nada impedirá ou interromperá a missão da ActBlue e trabalhará para permitir que milhões de americanos participem de nossa democracia”, escreveu Wallace-Jones. “Existe um esforço contínuo e persistente para enfraquecer a confiança do povo americano no que é possível”.

Ela observou que a plataforma levantou mais de US $ 400 milhões durante os três meses deste ano – estabelecendo um novo recorde para um único trimestre de captação de recursos.

Politico primeiro relatou os planos de Trump de segmentar o ActBlue.

A ação de Trump marca o mais recente ataque à plataforma dos republicanos. No ano passado, os republicanos do Congresso começaram a investigar o ActBlue, alegando que não protege adequadamente contra a fraude – uma acusação de que os funcionários da ActBlue negaram. E no início deste mês, três comitês da Câmara emitiram um relatório interino da equipe que argumentou que a organização sem fins lucrativos não levou a sério ameaças à plataforma por “atores fraudulentos” estrangeiros e domésticos.

O projeto de memorando de Trump instrui Bondi a relatar os resultados da investigação a Trump, através do advogado ao presidente.

O ActBlue é uma potência de captação de recursos para democratas e grupos progressistas-ajudando a canalizar doações de pequenos dólares para candidatos, comitês do partido e outros. Ao todo, ele cobrou mais de US $ 16,8 bilhões desde a sua fundação em 2004, de acordo com uma contagem em seu site.

Embora tenha concorrentes, há muito tempo domina os pagamentos on -line para candidatos e causas liberais. De acordo com a plataforma, mais de 14 milhões de usuários salvaram suas informações de contato e pagamento com o grupo, permitindo que os colaboradores façam doações facilmente com um clique.

Mas as críticas aumentadas dos republicanos surgem quando o ActBlue enfrentou algum tumulto interno-incluindo a partida no início deste ano de vários funcionários de alto nível, conforme relatado pela primeira vez pelo New York Times.

A investigação do ActBlue vem quando executivos de organizações à esquerda expressaram os temores crescentes de que eles também possam se tornar alvos da retribuição de Trump. Uma investigação federal da ActBlue levantou preocupações de prejudicar os esforços de arrecadação de fundos do Partido Democrata antes das eleições de meio prazo do próximo ano, dado seu papel central no processamento de doações.

Uma apelação por e -mail na quinta -feira da operação de captação de recursos vinculada ao ex -vice -presidente Kamala Harris usou as notícias da ação iminente de Trump direcionada ao ActBlue para buscar doações para o Comitê Nacional Democrata.

“Donald Trump quer dificultar que pessoas como você contribuam para os candidatos democratas, para que seja mais fácil para bilionários como Elon Musk comprar eleições”, dizia o e-mail antes de procurar dinheiro para “lutar contra os republicanos tentando desenrolar doadores de pequenos dólares”.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.

Jeff Zeleny, da CNN, contribuiu para este relatório.