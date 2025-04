Trump para negociar o Salão Oval pelo Octagon com a aparência do UFC

Miami

CNN

–



O presidente Donald Trump está negociando o Salão Oval pelo Octagon no sábado à noite.

O presidente deve participar do UFC 314 em Miami, onde Alexander Volkanovski, australiano, deve enfrentar o Diego Lopes do Brasil na luta pelo título de penas.

Sua participação na luta noturna ressalta seu ressurgimento no mainstream cultural da American Pop, enquanto ele emprega as armadilhas do cargo para participar de alguns dos principais eventos esportivos do país. Ele também destaca seus longos e leais laços com a organização do UFC e sua CEO, Dana White, e o alinhamento entre a marca de artes marciais mistas e os jovens que levaram Trump de volta à Casa Branca.

Com exceção de viagens quase semanais à sua propriedade Mar-A-Lago, no sul da Flórida, as viagens domésticas do presidente foram raras durante seu segundo mandato. Mas desde que assumiu o cargo, ele voou a bordo do Air Force One para participar do Super Bowl em Nova Orleans, o Daytona 500 em Daytona Beach e o campeonato de luta masculino da NCAA na Filadélfia.

Sua recepção calorosa nesses eventos enfatizou sua transformação de um pária e a piada da cultura popular americana de volta ao status que ele desfrutou durante seus dias de “aprendiz”.

“O presidente Trump e o UFC são ícones culturais. Ele é fã do esporte e do espírito competitivo de elite de todos os atletas que entram no octógono”, disse a CNN, diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Cheung.

Cheung acrescentou: “Ele estará sentado no lado da gaiola, como sempre o faz, e a multidão entrará em erupção de aplausos enquanto faz sua excitação de assinatura”.

Trump, que há muito se modelou um “lutador”, bateu com sucesso na esfera de podcast orientada por homens durante sua campanha de 2024, aumentando sua participação entre os eleitores de baixa propensão, enquanto ele e os deputados de Long-Flag e o Flagran e o Flagran “Bussin ‘Bussin’ With the Boys” e o Flagran Schulz, e o Bussin ‘Bussin’ With the Boys “e o Schulz Schulz. Conversas verificadas sem fatos.

Muitos podcasters orientados para homens discutem a aptidão física, promovem traços tradicionais de masculinidade e geralmente compartilham uma profunda apreciação por artes marciais mistas, especificamente o UFC.

Esta mulher namorou apenas homens de extrema direita por um ano: ‘Eles eram tão inseguros’ Esta mulher namorou apenas homens de extrema direita por um ano: ‘Eles eram tão inseguros’ 04:38



Fundada em 1993, o UFC emergiu como uma grande organização esportiva principal nos últimos anos – paralelamente, de certa forma, à ascensão política de Trump. Em 2019, o esporte anunciou um acordo com a Walt Disney Company para transmitir seus eventos “Fight Night” no ESPN+, e as transmissões do UFC agora atingem cerca de 975 milhões de famílias em 170 países, de acordo com um recente comunicado à imprensa.

Trump apoiou a marca há décadas, participando mais recentemente de um evento do UFC logo após sua vitória nas eleições de novembro no Madison Square Garden, na cidade de Nova York, onde foi aplaudido ao chegar a um assento ao lado do ringue, fetado com um vídeo especial comemorando sua vitória e ladeou por White, Kid Rock, alto -falante da casa Mike Johnson, Tucker Carlson e Donald.

Como muitos dos aliados mais próximos do presidente, a amizade de longa data de Trump com o CEO do UFC é forjada em lealdade.

Nos primeiros dias de White com a organização, ele estava lutando para garantir locais para suas brigas. Trump concordou em sediar o evento no Trump Taj Mahal em Atlantic City em 2001.

“Ninguém queria dar um anel a ele porque eles disseram que é um esporte difícil, um pouco difícil. E eu o ajudei um pouco e fui e eles disseram: ‘Este é o esporte mais difícil que eu já vi’. Mas comecei a gostar e ele adorou, e ninguém fez um trabalho melhor no esporte ”, disse Trump durante seu discurso de vitória de 2024 em West Palm Beach, quando White se juntou ao novo presidente e mais querido do presidente do presidente.

White emergiu como um substituto -chave para Trump em 2024, enquanto sua campanha procurou reforçar seu apelo aos jovens. O UFC possui uma base de ventilador conectada e offline-com dezenas de milhões de seguidores nas mídias sociais. Uma de suas maiores estrelas, Conor McGregor, tem 46,7 milhões de seguidores no Instagram.

Então, quando chegou a hora de o então presidente do Former selecionar alguém para apresentá-lo na Convenção Nacional Republicana em julho de 2024, Trump, que foi apresentado pela filha Ivanka em 2020 e a esposa Melania em 2016, foi com White.

“Estou no negócio do cara durão, e esse homem é o ser humano mais difícil e resiliente que eu já conheci na minha vida”, disse White em seus comentários, chamando Trump de “verdadeiro americano Bada **”.

Donie O’Sullivan, da CNN, contribuiu para este relatório.