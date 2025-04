Trump pede à Suprema Corte que o deixe demitir membros de conselhos de trabalho independentes

CNN

O governo do presidente Donald Trump entrou com um recurso de emergência na Suprema Corte na quarta -feira, buscando rejeitar os membros do conselho de duas agências trabalhistas federais independentes que ele tentara demitir.

“O presidente não deve ser forçado a delegar seu poder executivo aos chefes de agência que comprovadamente estão em desacordo com os objetivos políticos do governo por um único dia – muito menos nos meses que provavelmente levaria para os tribunais resolverem esse litígio”, disse o advogado geral D. John Sauer à Suprema Corte no registro.

O caso de emergência segue uma decisão de um tribunal de apelações em Washington que restabeleceu temporariamente Gwynne Wilcox, membro do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas, e Cathy Harris, presidente do Conselho de Proteção de Sistemas de Mérito.

O governo Trump pediu à Suprema Corte para bloquear essa ordem e também ouvir argumentos no caso.

O processo subjacente levanta questões fundamentais sobre a autoridade do presidente para remover funcionários do ramo executivo que o Congresso disse que só poderia ser demitido por causa, como ineficiência ou mau químico – não porque o presidente discorde de suas decisões. A Suprema Corte conservadora nos últimos anos passou a expandir o poder do presidente de controlar agências independentes.

“Este caso levanta uma questão constitucional de profunda importância: se o presidente pode supervisionar e controlar os chefes da agência que exercem vasto poder executivo em nome do presidente ou se o Congresso pode isolar os chefes da agência do controle presidencial, impedindo que o presidente os remova à vontade”, escreveu Sauer.

Um painel de três juízes do Tribunal de Apelações do Circuito da DC decidiu inicialmente para o governo Trump, mas o Tribunal de Apelações Completo votou por 7-4 para acabar com essa decisão, restabelecendo os membros do conselho.

Com os dois funcionários retornando às suas postagens, um quorum foi restaurado no NLRB e MSPB, permitindo que as agências funcionem em casos de força total e processos envolvendo disputas federais de emprego. As agências são um baluarte crítico contra os esforços de Trump para reduzir rapidamente o tamanho da força de trabalho federal e demitir milhares de funcionários.

Todos os sete juízes do Circuito de DC que apoiaram a restrição dos funcionários trabalhistas foram nomeados pelos presidentes democratas, e os quatro juízes dissidentes foram nomeados pelos republicanos.

O Tribunal Federal de Apelações em Washington, DC, decidiu inicialmente que Trump poderia remover Wilcox e Harris.

“A Suprema Corte disse que o Congresso não pode restringir a autoridade de remoção do presidente sobre as agências que” exercem poder executivo substancial “, escreveu o juiz do Circuito dos EUA Justin Walker, um nomeado por Trump.

