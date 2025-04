Trump pede que a Suprema Corte bloqueie a ordem exigindo que trazemos de volta o homem deportado por erro de deportado para El Salvador

CNN

O governo do presidente Donald Trump pediu à Suprema Corte na segunda -feira que bloqueie uma ordem do tribunal inferior, exigindo que as autoridades trazem um homem que foi deportado por engano para El Salvador de volta a Maryland.

O apelo de emergência sobre Kilmar Armando, Abrego Garcia, um cidadão de Salvadorenho, chegou às horas do Tribunal Superior antes do prazo de segunda -feira de segunda -feira, estabelecido por um juiz da Corte de Inferior para devolvê -lo aos EUA.

Os advogados de Trump sofreram em documentos judiciais que o governo deportou erroneamente o pai de três “por causa de um erro administrativo”, mas disse que não poderia trazê -lo de volta porque ele está sob custódia salvadora. Seu caso aumentou o já considerável escrutínio legal sobre os esforços da Casa Branca para deportar imigrantes sem uma audiência ou revisão.

O Departamento de Justiça disse à Suprema Corte ordenando que as autoridades devolvam que o homem é “sem precedentes”, pois parecia agora temas familiares, argumentando que os tribunais federais estão ultrapassando seu poder.

“Mesmo em meio a um dilúvio de injunções ilegais, essa ordem é notável”, disse recentemente o advogado geral D. John Sauer ao Supremo Tribunal no documento na segunda -feira. “A Constituição acusa o presidente, não os tribunais do distrito federal, com a conduta de diplomacia estrangeira e protegendo o país contra terroristas estrangeiros, inclusive efetuando sua remoção”.

“Enquanto os Estados Unidos admiram que a remoção para El Salvador foi um erro administrativo … que não licenciam os tribunais distritais para assumir o controle sobre as relações externas, tratar o ramo executivo como um diplomata subordinado e exigir que os Estados Unidos deixem um membro de uma organização terrorista estrangeira na América hoje à noite”, acrescentou Sauer.

Abrego Garcia estava ilegalmente no país, mas um juiz de imigração em 2019 – depois de revisar as evidências – reteve sua remoção. Isso significava que Abrego Garcia não podia ser deportado para El Salvador. Uma gangue em seu país natal, descobriu o juiz de imigração, estava “tendo alvejando -o e ameaçando -o com a morte por causa dos negócios de sua família”.

Nos seis anos seguintes, mostram os registros do tribunal, Abrego Garcia morava em Maryland, fez check -in com funcionários da imigração anualmente e nunca foi acusado de um crime.

Mas Abrego Garcia acabou em um dos três aviões com destino a uma prisão notória em El Salvador em 15 de março. Várias das pessoas carregadas nesses aviões foram deportadas sob a invocação de Trump da Lei de Inimigos Alienos de 1798 – uma invocação que atraiu seu próprio desafio legal agora pendente na Suprema Corte. Mas o Abrego Garcia, segundo o governo, foi deportado sob diferentes autoridades.

Na sexta -feira, a juíza distrital dos EUA Paula Xinis explicou em uma opinião por que ela havia ordenado que o governo retornasse Abrego Garcia às 23h59 na segunda -feira.

As autoridades da Casa Branca zombaram publicamente da ordem do juiz e afirmam que não têm capacidade de devolver Abrego Garcia aos Estados Unidos.

“O juiz marxista agora acha que é presidente da El Salvador”, postou o consultor de Trump Stephen Miller nas mídias sociais na sexta -feira.

Mas, sob juramento, o Departamento de Justiça tem sido muito menos claro sobre a remoção. Pressionado por Xinis na semana passada sobre por que os EUA não conseguiram devolver o Abrego Garcia, o advogado do Departamento de Justiça Erez Reuveni disse que não tinha uma resposta.

“A primeira coisa que fiz quando consegui esse caso na minha mesa é fazer a mesma pergunta aos meus clientes”, respondeu Reuveni.

Desde então, o Departamento de Justiça colocou Reuven e seu supervisor em licença.

O pedido ao Supremo Tribunal veio minutos antes de uma decisão do 4º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA negando o pedido do DOJ de elevar a ordem da quadra mais baixa.

O painel que rejeita o apelo foi: a juíza Stephanie Thacker, nomeada do ex -presidente Barack Obama, juiz Harvie Wilkinson III, nomeado do ex -presidente Ronald Reagan, e o juiz Robert King, nomeado do ex -presidente Bill Clinton.

Thacker escreveu em uma concordância contundente explicando seu raciocínio de que “o governo dos Estados Unidos não tem autoridade legal para arrebatar uma pessoa que está legalmente presente nos Estados Unidos fora da rua e removê -lo do país sem o devido processo”.

“A alegação do governo de outra forma, e seu argumento de que os tribunais federais não têm poder para intervir, não são convincentes”, escreveu ela, acrescentando mais tarde que “os danos irreparáveis ​​neste caso é o dano causado a Abrego Garcia a cada minuto que ele está em El Salvador”.

“E o interesse público, sem dúvida, favorece que o governo facilite e efetue seu retorno aos Estados Unidos”, acrescentou.

Em uma concordância solo explicando seu raciocínio, Wilkinson disse que acha que é “legítimo para o Tribunal Distrital exigir que o governo” facilite “o retorno do demandante aos Estados Unidos para que ele possa afirmar os direitos que todos aparentemente concordam que lhe são devidos por lei”.

“Não há dúvida de que o governo estragou tudo aqui”, continuou ele. “Assim, o governo aqui tomou a única ação que foi expressamente proibida.”

Mas Wilkinson disse que leu a ordem de Xinis “como exigindo que o governo facilite a libertação de Abrego Garcia, em vez de exigir”. Ele disse que lê -lo como um requisito para o governo “seria uma intrusão nos poderes executivos principais que vão longe demais”.

Priscilla Alvarez da CNN contribuiu para este relatório.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.